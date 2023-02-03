Война в Украине

Разрушили судьбу семьи! Россияне обстреляли жилой дом в городе Барвенково

Елена Яковлева, редактор сайта 03 февраля 2023, 09:43
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