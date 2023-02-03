Харьковская область постоянно находится под вражеским огнем. Сегодня, 3 февраля, около 4:30 утра россияне обстреляли город Барвенково Изюмского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, есть погибшие и раненый.

В результате попадания в частный жилой дом погибли два брата 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован, — написал Синегубов.

Кроме того, за прошедшие сутки захватчики массированно обстреливали мирное население Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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Оккупанты преимущественно целились по частным жилым домам. В результате вражеских атак многие здания повреждены или полностью разрушены. Были зафиксированы вспышки пожаров.

В Волчанске 51-летняя женщина получила ранения. Ей предоставили необходимую медицинскую помощь на месте.

Синегубов поделился кадрами утренних обстрелов Барвенково.

Разрушили судьбу семьи! Россияне обстреляли жилой дом в городе Барвенково / 2 Фотографии

С момента деоккупации Херсона россияне нанесли уже 1739 ударов по городу. Обстрелы там не прекращаются ни на день. Смотри, какая ситуация в Херсонской области 2 февраля.

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Главное фото: Олег Синегубов / Telegram