Ночной ад Херсона — россияне всю ночь хаотично обстреливали город и область

В Херсонской области не утихают взрывы. Только за 2 февраля россияне 65 раз обстреляли населенные пункты этого региона. Оккупанты бьют из артиллерии, РСЗО, минометов и танков по мирным украинцам.

По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки в области погибли два человека, еще девять — получили ранения. Пострадавшего пятилетнего мальчика в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Сам Херсон россияне атаковали 13 раз. Ночь не прошла спокойно. Читай, что происходило в городе этой ночью.

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Обстрел Херсона в ночь на 3 февраля

ГСЧС сообщает, что россияне почти всю ночь хаотично обстреливали кварталы Херсона. В результате вражеских прилетов возникли три пожара, которые спасателям пришлось тушить, несмотря на взрывы.

Один из пожаров возник в складских помещениях торгового центра. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками. В это время россияне начали повторные обстрелы.

ГСЧС удалось спасти от огня восемь единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 кв. м. Впрочем, ликвидация пожара все еще продолжается.

Кроме этого, около 02:00 ночи российский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов Херсона. Пожар ликвидирован.

Еще через полчаса поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Ночной обстрел Херсона. Ад. Спасатели ликвидируют последствия. К счастью, без жертв и пострадавших, — написал глава ГСЧС Сергей Крук.

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