Война в Украине

Ночной ад Херсона — россияне всю ночь хаотично обстреливали город и область

Елена Яковлева, редактор сайта 03 февраля 2023, 10:30
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 3 лютого
Фото: Facebook ГСЧС Украины

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