Актуальная карта боевых действий в Украине 6 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинская земля изрезана снарядами, взрывами, линиями, которые пытаются ее разделить на карте мира. Однако какой бы ни была карта боевых действий сейчас, в конце концов мы вместе превратим ее в исторический документ о победе Украины.

Украинцы иссечены шрамами, ожогами, болями, пронизывающими тела и души. Однако в конце концов наша сила превращает все отметки, которые кто-то считал недостатками, в наши преимущества.

Мы неразрывны со своей землей. Мы схожи с ней на все возможные проценты. А значит, подпитываем друг друга и только укрепляем в борьбе за свою свободу.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Решительная наступательная операция России вряд ли будет направлена на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье.

Российские войска не продемонстрировали способности одновременно вести несколько широкомасштабных наступательных операций, необходимых для выхода на административные границы Донецкой области и захвата города Запорожья.

Кроме того, оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Угледара, но сбавили темпы наступления на западных окрестностях Донецка.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков. В результате этого полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро раненых среди мирного населения.

Две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены четыре многоэтажки и детский сад. Четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.

Под обстрелами оказались районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны Луганской области.

На Бахмутском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Перемога и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них — Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности — более 15 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

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