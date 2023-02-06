Актуальная карта боевых действий в Украине 6 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинская земля изрезана снарядами, взрывами, линиями, которые пытаются ее разделить на карте мира. Однако какой бы ни была карта боевых действий сейчас, в конце концов мы вместе превратим ее в исторический документ о победе Украины.
Украинцы иссечены шрамами, ожогами, болями, пронизывающими тела и души. Однако в конце концов наша сила превращает все отметки, которые кто-то считал недостатками, в наши преимущества.
Мы неразрывны со своей землей. Мы схожи с ней на все возможные проценты. А значит, подпитываем друг друга и только укрепляем в борьбе за свою свободу.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Решительная наступательная операция России вряд ли будет направлена на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье.
Решительная наступательная операция России вряд ли будет направлена на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье.
Российские войска не продемонстрировали способности одновременно вести несколько широкомасштабных наступательных операций, необходимых для выхода на административные границы Донецкой области и захвата города Запорожья.
Кроме того, оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Угледара, но сбавили темпы наступления на западных окрестностях Донецка.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков. В результате этого полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро раненых среди мирного населения.
Две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены четыре многоэтажки и детский сад. Четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.
Под обстрелами оказались районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны Луганской области.
На Бахмутском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Перемога и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них — Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности — более 15 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.
Также хорошая новость состоит в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Леопард. Читай, что особенного в танках Леопард и почему они так необходимы Украине.
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