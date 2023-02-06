Россия готовится к наступлению: ГУР предупредило о возможных направлениях новой атаки войск РФ

В последние недели среди украинцев только и разговоров о возможном наступлении россиян. Об этом предупреждают западные партнеры, а также украинская разведка.
Все больше власти Украины призывают граждан собирать тревожные чемоданы, а ГУР объявило три возможных направления нового наступления россиян, которое может состояться в ближайшее время.
На официальном сайте ГУР пресс-служба разведки Украины говорит: Россия готовится к новому наступлению.
По данным разведки, РФ не планирует останавливаться и готовится к новому нападению. Сейчас войска россиян скапливаются в Луганском направлении.
Также россияне хотят захватить весь Донбасс, Луганскую область. Возможно, враг повторно пойдет на Запорожскую область.
Также россияне хотят захватить весь Донбасс, Луганскую область. Возможно, враг повторно пойдет на Запорожскую область.
В то же время представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что на Херсонском направлении и в Крыму оккупанты будут вести оборонные действия. Для этого власти РФ продолжают мобилизацию и планируют отправить на войну в Украине от 300 до 500 тысяч человек.
— Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну, — написал Скибицкий.
Вероятно, мобилизационные мероприятия в РФ будут продолжаться до двух месяцев. Также ГУР уверяет, что успех на фронте зависит не только от оснащения врага, но и военной помощи Украине западными партнерами.
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