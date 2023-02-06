Россия готовится к наступлению: ГУР предупредило о возможных направлениях новой атаки войск РФ

В последние недели среди украинцев только и разговоров о возможном наступлении россиян. Об этом предупреждают западные партнеры, а также украинская разведка.

Все больше власти Украины призывают граждан собирать тревожные чемоданы, а ГУР объявило три возможных направления нового наступления россиян, которое может состояться в ближайшее время.

На официальном сайте ГУР пресс-служба разведки Украины говорит: Россия готовится к новому наступлению.

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Новое наступление России: возможные направления

По данным разведки, РФ не планирует останавливаться и готовится к новому нападению. Сейчас войска россиян скапливаются в Луганском направлении.

Также россияне хотят захватить весь Донбасс, Луганскую область. Возможно, враг повторно пойдет на Запорожскую область.

В то же время представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что на Херсонском направлении и в Крыму оккупанты будут вести оборонные действия. Для этого власти РФ продолжают мобилизацию и планируют отправить на войну в Украине от 300 до 500 тысяч человек.

— Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну, — написал Скибицкий.

Вероятно, мобилизационные мероприятия в РФ будут продолжаться до двух месяцев. Также ГУР уверяет, что успех на фронте зависит не только от оснащения врага, но и военной помощи Украине западными партнерами.

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