А что если Киев будет захвачен, а что если мы проиграем? Как не поддаться тревожным тенденциям

В обществе растет паника перед вероятным повторным наступлением, появляется тревожная тенденция, что мы можем проиграть, а мобилизация воспринимается как наказание — все это огорчает и заставляет нервничать.

В моменты, когда страх заполоняет ум и сердце, а психика повторяет не слишком приятные прошлогодние воспоминания, будто кадры из кинопленки, трудно трезво думать и анализировать реальность.

Более того, даже трудно вспомнить, что сейчас ситуация на фронте кардинально отличается от той, которая была в начале полномасштабной войны.

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Да, война продолжается, наша сторона тоже несет потери: люди, территория, техника — этого, к сожалению, совершенно нельзя избежать. Но что делать с этим нелогичным страхом поражения?

Как убрать свою тревожность, поделился психолог Андрей Козинчук, который сейчас защищает нашу землю на фронте.

Как перестать бояться поражения: десять советов

Выбери свою роль и четко определи для себя, что делать: я иду воевать, я буду восстанавливать критическую инфраструктуру, активно помогать армии, ничего не буду делать. Будь честным(-ой) с собой.

Если ты еще сомневаешься, стоит определиться, ведь психике легче, когда есть план для экстренных ситуаций.

Не ожидай победы, а ускоряй ее доступными для тебя способами, — рекомендует Козинчук.

Перестань наблюдать, начни активно принимать участие в ее приближении. Спойлер: если спрашиваешь, когда кончится война, ты наблюдатель.

Быть не в армии — это нормально, но война никого не обойдет стороной. Если твой дом цел, ты здоров(-а), то есть вероятность, что это ненадолго.

Если боишься наступления на Киев, придумай план эвакуации, иди в армию, заправь машину, договорись с другом в Ивано-Франковске о временном убежище, пойди на курсы самообороны и т.д. Психолог рекомендует бояться активно, а не пассивно.

ВСУ делают все возможное и невозможное ради победы.

Упаси тебя бог перестать верить в свою армию. Если ты не веришь в армию — стань ею, — рекомендует Андрей.

Не читай новости, твори их.

Посмотри, кто вокруг тебя. Спроси себя, усиливают ли они тебя? Если ответ “нет”, то это повод задуматься об окружении. Оно должно усиливать, как и ты должен усиливать других.

Мы обязательно победим! Но только с твоей помощью и поддержкой, потому любая помощь важна. Можно усилить армию и внести свой вклад, даже если ты не на передовой.

Если ты не можешь повлиять на ситуацию, то можешь повлиять на себя. Улучши, полюби, усиль себя, — рекомендует психолог.

Если ты узнал(-а), что впереди тяжелая битва, воспринимай это как полезную информацию. У тебя есть возможность подготовиться, чтобы разбить врагов.

Информация — это оружие. Когда знаешь, к чему готовиться, можешь продумать четкий план действий. Так что если ты тоже подвергаешься тревожным тенденциям по поводу будущего наступления, читай, к чему готовится армия и руководство РФ, в нашем материале.

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