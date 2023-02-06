А что если Киев будет захвачен, а что если мы проиграем? Как не поддаться тревожным тенденциям

В обществе растет паника перед вероятным повторным наступлением, появляется тревожная тенденция, что мы можем проиграть, а мобилизация воспринимается как наказание — все это огорчает и заставляет нервничать.
В моменты, когда страх заполоняет ум и сердце, а психика повторяет не слишком приятные прошлогодние воспоминания, будто кадры из кинопленки, трудно трезво думать и анализировать реальность.
Более того, даже трудно вспомнить, что сейчас ситуация на фронте кардинально отличается от той, которая была в начале полномасштабной войны.
Да, война продолжается, наша сторона тоже несет потери: люди, территория, техника — этого, к сожалению, совершенно нельзя избежать. Но что делать с этим нелогичным страхом поражения?
Как убрать свою тревожность, поделился психолог Андрей Козинчук, который сейчас защищает нашу землю на фронте.
Если ты еще сомневаешься, стоит определиться, ведь психике легче, когда есть план для экстренных ситуаций.
Перестань наблюдать, начни активно принимать участие в ее приближении. Спойлер: если спрашиваешь, когда кончится война, ты наблюдатель.
Перестань наблюдать, начни активно принимать участие в ее приближении. Спойлер: если спрашиваешь, когда кончится война, ты наблюдатель.
Упаси тебя бог перестать верить в свою армию. Если ты не веришь в армию — стань ею, — рекомендует Андрей.
Упаси тебя бог перестать верить в свою армию. Если ты не веришь в армию — стань ею, — рекомендует Андрей.
Информация — это оружие. Когда знаешь, к чему готовиться, можешь продумать четкий план действий. Так что если ты тоже подвергаешься тревожным тенденциям по поводу будущего наступления, читай, к чему готовится армия и руководство РФ, в нашем материале.
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