Психологія

А що як Київ захоплять, а що як ми програємо? Як не піддатися тривожним тенденціям

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 13:00
страх програшу
Фото: Pexels

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