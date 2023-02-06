А що як Київ захоплять, а що як ми програємо? Як не піддатися тривожним тенденціям

У суспільстві зростає паніка перед ймовірним повторним наступом, з’являється тривожна тенденція, що ми можемо програти, а мобілізація сприймається як покарання — усе це пригнічує настрій та змушує нервувати.

У миті, коли страх заполоняє розум і серце, а психіка повторює не надто приємні минулорічні спогади, ніби кадри з кіноплівки, важко тверезо думати та аналізувати реальність.

Ба більше, навіть важко пригадати, що зараз ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної війни.

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Дійсно, війна триває, наша сторона теж зазнає втрат: люди, територія, техніка — цього, на жаль, не можна уникнути повністю. Та що робити з цим нелогічним страхом поразки?

Як прибрати власну тривожність, поділився психолог Андрій Козінчук, який зараз боронить нашу землю на фронті.

Як перестати боятися поразки: десять порад

Обери свою роль та чітко визнач для себе, що робитимеш: я йду воювати, я відновлюватиму критичну інфраструктуру, активно допомагатиму армії, нічого не робитиму. Будь чесним(-ою) з собою.

Якшо ти ще вагаєшся, варто визначитись, адже психіці легше, коли є план для екстрених ситуацій.

Не очікуй перемоги, а пришвидшуй її доступними для тебе способами, — рекомендує Козінчук.

Перестань спостерігати, почни брати активну участь у її наближенні. Спойлер: якщо питаєш, коли скінчиться війна — ти спостерігач.

Бути не в армії — це нормально, але війна нікого не омине. Якщо твій дім цілий, ти здоровий(-а), то все одно є ймовірність, що це ненадовго.

Якщо боїшся наступу на Київ, придумай план евакуації, йди в армію, заправ автівку, домовся з другом у Франківську про тимчасовий притулок, піди на курси самооборони тощо. Психолог радить боятися активно, а не пасивно.

ЗСУ роблять усе можливе і неможливе задля перемоги.

Збав тебе боже перестати вірити у свою армію. Якщо ти не віриш в армію — стань нею, — рекомендує Андрій.

Не читай новини, твори їх.

Подивися, хто навколо тебе. Спитай себе, чи вони посилюють тебе? Якщо відповідь “ні”, то це привід задуматися про оточення. Бо воно має підсилювати, як і ти маєш підсилювати інших.

Ми обов’язково переможемо! Але лише з твоєю допомогою і підтримкою, тому будь-яка допомога важлива. Можна підсилити армію та зробити свій внесок, навіть якщо ти не на передовій.

Якщо ти не можеш вплинути на ситуацію, можеш вплинути на себе. Покращи, полюби, посиль себе, — рекомендує психолог.

Якщо ти дізнався(-лась), що попереду важка битва, сприймай це як корисну інформацію. Адже ти маєш змогу підготуватися, щоб розбити ворогів.

Інформація — це зброя. Коли знаєш, до чого готуватися, можеш продумати чіткий план дій. Тож якщо ти теж піддаєшся тривожним тенденціям з приводу майбутнього наступу, читай, до чого готується армія та керівництво РФ, у нашому матеріалі.

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