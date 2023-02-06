А що як Київ захоплять, а що як ми програємо? Як не піддатися тривожним тенденціям

У суспільстві зростає паніка перед ймовірним повторним наступом, з’являється тривожна тенденція, що ми можемо програти, а мобілізація сприймається як покарання — усе це пригнічує настрій та змушує нервувати.
У миті, коли страх заполоняє розум і серце, а психіка повторює не надто приємні минулорічні спогади, ніби кадри з кіноплівки, важко тверезо думати та аналізувати реальність.
Ба більше, навіть важко пригадати, що зараз ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної війни.
Дійсно, війна триває, наша сторона теж зазнає втрат: люди, територія, техніка — цього, на жаль, не можна уникнути повністю. Та що робити з цим нелогічним страхом поразки?
Як прибрати власну тривожність, поділився психолог Андрій Козінчук, який зараз боронить нашу землю на фронті.
Якшо ти ще вагаєшся, варто визначитись, адже психіці легше, коли є план для екстрених ситуацій.
Перестань спостерігати, почни брати активну участь у її наближенні. Спойлер: якщо питаєш, коли скінчиться війна — ти спостерігач.
Перестань спостерігати, почни брати активну участь у її наближенні. Спойлер: якщо питаєш, коли скінчиться війна — ти спостерігач.
Збав тебе боже перестати вірити у свою армію. Якщо ти не віриш в армію — стань нею, — рекомендує Андрій.
Збав тебе боже перестати вірити у свою армію. Якщо ти не віриш в армію — стань нею, — рекомендує Андрій.
Інформація — це зброя. Коли знаєш, до чого готуватися, можеш продумати чіткий план дій. Тож якщо ти теж піддаєшся тривожним тенденціям з приводу майбутнього наступу, читай, до чого готується армія та керівництво РФ, у нашому матеріалі.
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