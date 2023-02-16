Об оккупации, селе без хлеба, похищении родных и волонтерской помощи — истории из деоккупированной Киселевки

Утро. Взрыв. Страх. В небе слышна вражеская авиация, на улице — громыхание танков. Вокруг летят и взрываются снаряды, от этого все трясется. Люди спешно собираются бежать, кто-то мужественно остается и идет защищать свое, кто-то проверяет погреба для укрытия.

Это не начало очередного фильма о войне. Так тысячи украинцев встретили утро 24 февраля, особенно с приграничных территорий. Враг стремительно продвигался с севера и юга Украины. Через несколько дней россиянам удалось захватить часть Херсонской области и Херсон. Одним из населенных пунктов, попавших под вражескую оккупацию, стало село Киселевка Херсонской области.

Люди пробыли в оккупации до сентября. За это время россияне оставили болезненные шрамы на многих судьбах местных жителей и изуродовали не один дом. Село постепенно восстанавливается, люди тоже отходят от шокового состояния оккупации. Но о болезненном прошлом напоминают разбитые дома. Жители Киселевки рассказали о периоде оккупации и как село сейчас живет, что помогает ему восстановиться.

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Думала, люди бегут из села

В сентябре жители Киселевки смогли выдохнуть — оккупанты наконец-то сбежали с их родной земли. Однако оставили после себя совсем не цветочки. Хотя, наверное, могло быть и похуже.

— У нас есть много разрушенных домов, но все же село выглядит лучше, чем некоторые другие. Если село вокруг нас разрушено почти на 100%, то наше где-то на 40%, — рассказывает жительница Киселевки Жанна Николаевна.

Ее дом остался без крыши, ведь “прилетело” в соседний огород. В хате выбило окна и побило крышу. Жанна Николаевна говорит, что сейчас в селе ситуация с продовольствием гораздо лучше, но в начале оккупации люди почти месяц не ели хлеба.

Когда началась оккупация, мы 22 дня в селе жили без хлеба. Когда привезли первый хлеб, люди бежали на трассу, потому что там стояла машина с хлебом. Я этого не видела в жизни. Думала, люди бегут из села, а они бежали за хлебом, — вспоминает женщина.

Конечно, в таких условиях люди нуждаются в поддержке и помощи. Местные власти и волонтеры помогают восстанавливать жилье. Тем, у кого сильно пострадали дома, выдают шифер и стройматериалы, чтобы можно было что-нибудь починить. К гуманитарной помощи присоединилась компания Кока-Кола, которая в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины привезла жителям Киселевки продуктовые наборы, воду в бутылках и напитки собственного производства.

Жанна Николаевна говорит, что они сильно помогают жителям, люди очень благодарны. Но, по ее мнению, чтобы село полностью восстановилось, нужно, чтобы прекратились обстрелы.

— Надо, чтобы мы не слышали взрывов, люди вернулись домой, государство поможет им все восстановить. Главное, чтобы было рабочее место и где жить. Мы — люди трудолюбивые, все восстановим, главное — мир и покой, — отмечает она.

Страшнее всего было, когда забрали детей

Наталья Сырепиш из этой же Киселевки рассказывает свою историю поисков 14-летнего сына и 27-летнего брата. Их прямо с улицы забрали оккупанты. Десять дней не возвращали домой, за это время моральное состояние семьи сильно ухудшилось.

У Натальи еще двое детей, им всего два и четыре года. Женщина признается, в то время, когда сына и брата не было дома, она не могла и не хотела ничего есть. Но нужно было держаться ради младших.

— Ты берешь тот кусочек хлеба ради малышей и думаешь: брат с сыном что-нибудь едят или нет? — вспоминает она.

Когда она с мужем укладывала младших детей спать, старший сын и ее брат решили пойти прогуляться на трассу и сфотографировать сломанную вражескую технику.

По дороге их встретили россияне, проверили телефон брата, в котором нашли фото. Связали и увезли с собой.

Наталья ходила на трассу, где стояли оккупанты, и просила вернуть родных.

— Россияне стали смеяться надо мной, издеваться. Сказали, что они признались во всем. Я ответила: “Если на вас наставить автомат, вы тоже во всем сознаетесь”, — делится Наталья. Тогда они сказали ждать вечера, вроде бы ребят отпустят домой.

Но этого не случилось. Их отправили в Херсон. Мать и отец не прекращали поиски и попытки вернуть своих.

— На следующий день уехали в Херсон искать детей. Нас направляли в разные места, от этого не было толку. Поехали в Белозерку писать заявление. Я каждый день звонила по телефону, мне отвечали: “Нет никакой информации”, — говорит Наталья.

Это ей повторяли до тех пор, пока ребята не появились на пороге дома.

Что пережили за эти десять дней парни, точно неизвестно. Брат Натальи очень поседел, у него сильно болело все тело, при упоминании об этой ситуации закрывался в себе и не говорил.

Сына и брата сначала били здесь на трассе у заправки. Затем бросили в яму, где были свиные кишки, лапы, уши. Затем связали и увезли в Херсон. С ними не было связи, мы не знали, где они, — рассказывает женщина о том, что знает.

Она вспоминает о моменте возвращения ВСУ с улыбкой. Говорит, что радость была такой, что не описать. Находящимся в оккупации людям советует беречь себя и следить за своими детьми и родными.

Если бы мне было хотя бы 60 — пошел воевать

Михаил Черный родился в конце Второй мировой войны, его отец был ветераном. Воевал и получил инвалидность. Тогда Михаил не знал, что на склоне лет своими глазами тоже увидит войну.

Сейчас ему 78 лет, но россияне не проявили уважения даже к его возрасту.

— Во двор ворвалось пять или шесть оккупантов, водили по подвалам. Спрашиваю: “Что ищете?” Ответили: “Сепаратистов”. Я у них спрашивал, какой же я сепаратист в свои 78 лет, на что россияне сказали: “Да мы же не вас…”

Но что такое сепаратисты, я до сих пор не знаю и знать не хочу, — утверждает Михаил.

Он вспоминает о начале полномасштабного вторжения россиян в Украину: всюду была техника, вражеские самолеты, танки, взрывались снаряды.

— Четыре снаряда упали во двор. Вылетели окна, двери, машину полностью разбило. У меня был голубятник, шесть голубей держал, их тоже убило, — рассказывает мужчина.

Собственными силами он подлатал дом. Кирпичом заставил окна. Купил немного шифера и положил, где это необходимо. Несмотря на все, не хотел уезжать и сейчас не хочет. Говорит, здесь жил его дед, отец, и он провел всю свою жизнь.

Жаль, что у меня возраст… Если бы мог, я пошел и показал бы россиянам…. Агрессивно настроен к ним, — утверждает Михаил. Он уверен, что Украина победит.

— Россияне такого натворили, что нет им никакой милости ни на земле, ни на небе. У меня уверенность в наших ВСУ. Если бы мне было хотя бы 60, я сам взял бы оружие и пошел воевать, — отмечает он.

Вспоминает момент, когда украинские военные заходили в деревню. Он встречал их одним из первых. Сейчас, говорит, чтобы восстановить село, нужны большие ресурсы.

В Украине сотни населенных пунктов, переживающих последствия оккупации или выживающих в прифронтовых зонах под ежедневными обстрелами. У людей проблемы с жильем, водой, продуктами, другими элементарными вещами, поэтому им необходима помощь и поддержка.

Компания Кока-Кола при поддержке Итальянского Красного Креста доставила в Украину 70 000 продуктовых наборов. Волонтеры Общества Красного Креста Украины развозят их в прифронтовые и деоккупированные населенные пункты. Продуктовый набор весит 18 кг и содержит продукты длительного срока хранения — муку, крупу, консервы, масло, сахар, воду в бутылках и т.д. Один такой набор рассчитан на одного человека в месяц, так что это значительно облегчает жизнь украинцам в столь тяжелых ситуациях.

Продуктовые наборы компании Кока-Кола уже получили в 16 регионах Украины. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающих от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.

Благодаря помощи международных организаций, ответственного бизнеса и волонтеров, жизнь людей, пострадавших в результате российской агрессии, постепенно налаживается.