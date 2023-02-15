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Расписанные стены до сих пор хранят всю боль и страдания: история жителей села Ягодное, которые провели месяц оккупации в подвале

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 февраля 2023, 18:15
Ягодное

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