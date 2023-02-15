Расписанные стены до сих пор хранят всю боль и страдания: история жителей села Ягодное, которые провели месяц оккупации в подвале

Когда слышишь название села Ягодное в Черниговской области, представляешь сотни цветущих деревьев вишни. Мысленно уже собираешь у бабушки малину, смородину или отгоняешь скворцов от сладкой черешни. Люди приветливые, занятые своими делами, уже зимой каждый думал, что будет сажать на огороде.

Но в начале марта покой села нарушили российские военные, ворвавшись в дома людей, как страшные смерчи. И морозно уже стало не от минусовой температуры за окном.

Через несколько дней оккупанты согнали людей в школьный подвал, где они умирали от удушья, болезней, голода. А разбитая обстрелами цветущая деревня, наверное, уже никогда не будет такой, как прежде. Месяц оккупации оставил след как на домах, так и в душах жителей.

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Люди остались без жилья и работы, кто-то потерял родных, но они должны продолжать жить. Именно поэтому им так необходима поддержка и помощь.

Компания Кока-Кола выделила 4,7 млн. евро и вместе с Обществом Красного Креста Украины организовали доставку и выдачу 70 000 продуктовых наборов, воды и напитков компании, чтобы обеспечить уязвимые категории населения в разных регионах Украины. Именно такие наборы получили сегодня жители Ягодного. Люди должны знать, что о них помнят и помогают им.

Пенсионер Иван Польгуй показал нам подвал, в котором держали в плену людей, и рассказал, как они выживали. Анна Янко, которая тоже была в этом подвале, рассказала, что происходило снаружи, ведь ее родителям повезло остаться дома. Но действительно ли им повезло? Вообще хоть кому-то “повезло”?

Как проходили дни и ночи в душном подвале

По словам Ивана Петровича, в подвальном помещении школы, где держали жителей села Ягодное, когда-то был спортзал. Он говорит, что в этом помещении находились около 67 человек: дети, взрослые, пенсионеры.

Младшему ребенку было около месяца — маленький младенец. Спал малыш на нескольких кроватях — на них размещали восьмерых детей.

— В этом помещении все сидели, друг на друга почти вылазили. Выходило по пол квадратного метра на человека. Негде было лечь, всегда сидели и спали сидя. Удушье было, сложно было дышать, — вспоминает Иван.

Случилось так, что детей подкосила ветряная оспа. Посчастливилось найти зеленку — ходили все зеленые. Если кто имел при себе несколько таблеток, делили между собой, чтобы помогать друг другу.

То, что описывает Иван, страшно представить. Случалось, что оккупанты не разрешали выносить умерших. Они оставались на месте, а дети играли рядом. Вот такой контраст жизни и смерти в одном душном помещении.

Люди даже начали вести учет умерших. Записывали на стенах фамилию и дату.

— Похоронить не разрешали, когда была возможность, выносили в котельню. А когда уже давали разрешение, вывозили на кладбище. Но они (оккупанты — ред.) видели, что люди идут, и начинали обстреливать, — рассказывает пенсионер.

В подвале тоже вели календарь. Немного сбились, ведь было темно, непонятно, когда день, а когда ночь. Однако смогли считать дни.

Можно только вообразить, сколько боли хранят в себе стены этого подвала. Они видели все: отчаяние и надежду, жизнь и смерть, боль и борьбу. Помогают воспроизвести воспоминания записи и рисунки на стенах. Несмотря на страшные дни, дети рисовали цветные картины. Значит, искра надежды и веры в освобождение теплилась в этом темном и сыром месте.

На одной стене — находка, которая вызывает улыбку: детской рукой написаны строки гимна Украины.

Несмотря на российскую пропаганду и нарративы “Украина вас бросила”, люди не сломались. Они верили в свою страну и то, что их обязательно освободят.

Шли дни, ночи и недели в подвале. Оккупанты не разрешали выходить на улицу. Даже в туалет не выпускали. Крайне редко кто-то мог выйти на улицу, чтобы приготовить еду, но начинались обстрелы — спускались назад.

— У нас был стакан еды неполный — 250 г — на двоих. Не знали, доживем ли до утра… Доживем ли до вечера, а как дальше будем жить? — делится Иван Петрович.

Подходит к календарю и показывает:

— 30 марта они сбежали, а 31 марта зашли наши, — поворачивает голову на список умерших и еще около минуты молча смотрит на него. Он знал этих людей, в деревне почти все друг друга знают. А если и не знал — уже познакомился.

Террор против местных, что остались в домах

Анна Янко тоже рассказывает о своей жизни в подвале и родителях дома. Она с семьей живет в Чернигове, но когда 24 февраля начались взрывы, поехали к бабушке в Ягодное.

— Сначала было относительно спокойно, взрывы были далеко, а 2 марта в деревню вошли российские войска, — говорит она.

Первые дни семья пряталась в погребе бабушки. Оккупанты несколько дней подряд приходили к ней и пытались забрать в подвал школы, но семье удавалось отпроситься. Пока вечером 5 марта в погреб не зашли пьяные буряты с автоматами. Начали перезаряжать оружие и кричать, чтобы все шли в школу.

— Я спрашивала, можно ли зайти домой, чтобы взять детям еду и что-нибудь переодеться. Они кричали, что нет. У меня бабушка не ходит, потому родителям разрешили остаться с ней. А мы под автоматами пошли в школу, — вспоминает Анна.

Она говорит, что в подвале школы люди были защищены от оккупантов, а люди в селе — нет.

— Трижды в день приходили, требовали молоко, мясо, яйца и водку. Маму таскали за волосы, чтобы изнасиловать. Папу много били, — делится женщина.

По ее словам, поначалу российские военные разрешали выходить на улицу. Затем последовали сильные обстрелы. Оккупанты поставили гаубицу у моста и обстреливали деревню. Людей закрывали в подвале более чем на сутки. Когда можно было выходить на улицу, мужчины набирали в колодце воду, а затем оккупанты запретили это делать. Люди смогли найти в школе техническую воду.

— Люди света не видели: ложимся спать — темно, открываем глаза — темно, – говорит Анна.

После освобождения Ягодного украинскими военными Анна попросила у кого-то телефон и сразу позвонила сестре. Сообщила, что все живы. По ее словам, 1 апреля в город сразу приехали волонтеры.

Глава Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины Наталья Силенок рассказала о помощи людям.

— Мы привезли средства гигиены, а также продуктовые наборы, воду и напитки, переданные компанией Кока-Кола как гуманитарную помощь для уязвимых и пострадавших.

Продукты были доставлены в Украину при поддержке итальянского Красного Креста.

Их раздают уязвимым категориям населения: ВПЛ, людям с инвалидностью, пожилым людям, семьям с детьми.

Этот запас рассчитан на одного человека на месяц. Поддержка бизнеса очень важна, ведь после оккупации разрушена инфраструктура, нет должного подвоза продуктов, люди потеряли дома, работу, пострадали и физически, и морально. Помощь для них очень важна, — подчеркивает она.

Тем, кто в оккупации, Анна Янко желает держаться и верить, что ВСУ придут.

— Не опускайте руки и не верьте пропаганде. Нам даже раздавали российские газеты, там было написано, какая Украина плохая. Говорили, что президент уже уехал из страны и бросил нас. Не нужно этому верить. Украина вас ждет, ВСУ освободят!

Для украинцев сейчас жизненно необходима гуманитарная помощь, которую передают волонтеры, организации, предприятия и компании.

Эта помощь позволяет снизить последствия гуманитарной катастрофы на прифронтовых территориях, где невозможно приобрести продукты, не работает водопровод, нет электроэнергии, тепла и связи.

Поэтому, начиная с февраля 2022 года компания Кока-Кола направила на гуманитарную помощь Украине 18 миллионов евро. Еще 4,7 млн. евро она инвестировала в закупку и доставку в Украину 70 тысяч продуктовых наборов с месячным набором продуктов для одного человека.

Общество Красного Креста Украины как партнер Кока-Кола доставил эти продуктовые наборы туда, где они наиболее нужны людям. Такие наборы уже получили жители 16 регионов Украины. Больше всего продовольственных наборов направили в Харьковскую и Николаевскую области, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительное время находившихся под оккупацией.

Вікна-новини СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Допомагаємо і перемагаємо рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, переживших оккупацию или вынужденных уехать в другие регионы и нуждающихся в гуманитарной помощи.

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