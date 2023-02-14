Пройти мимо невозможно! История украинского волонтерства, ведущего Украину к победе

Это было три, пять или семь утра? Неважно. Украинские волонтеры забыли о привычном течении времени, когда на общих часах страны запечатлелась дата 24 февраля 2022 года.

Российское нашествие лишило украинцев всего, что они наживали годами. В считанные секунды дома превращались в руины, а за месяцы оккупации города становились призраками. Хотя в городах-призраках нет жителей, однако есть целые здания. А здесь наоборот — россияне ровняют города с землей, но там еще остается жизнь, за которую сражаются наши военные.

Когда теряешь все, тебя накрывает неописуемое отчаяние. Куда ты теперь пойдешь, что будешь делать? Но есть люди, которые готовы вывести тебя из закоулков этого состояния и помочь всеми своими силами. Это наши волонтеры. Они делают невозможное, как герои, доставляют помощь под обстрелами, едут на деоккупированные территории и помогают начать новую жизнь переселенцам.

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Желающих помочь стало больше

Волонтер Красного Креста Петр Заяц уже и не вспомнит, каким был первый день полномасштабной войны, но хорошо помнит, как стало больше людей, стремящихся помочь своей стране в борьбе за независимость.

— Все произошло в начале полномасштабного вторжения, когда большой наплыв работы был акцентирован и направлен на то, чтобы как можно больше помочь людям.

Мужчина в организации еще с 2020 года. Говорит: еще тогда почувствовал в себе силы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.

Решил стать волонтером, когда увидел всю картину своими глазами. Пройти мимо этой ситуации было бы неправильно.

С тех пор изменилось немного — только размер наборов для помощи людям и количество желающих помочь волонтерам.

Теперь на смену маскам и антисептическим средствам все чаще необходимо складывать в пакет обычные продукты, которые можно хранить длительное время даже без холодильника. Кроме того, набор продуктов немало набрал в весе. Ранее на семью было рассчитано 10 кг.

Теперь пакет на одного человека весит около 18 кг и рассчитан на один месяц. Формируют каждый в соответствии с международными стандартами.

— Это продукты длительного хранения, которые можно держать без холодильника: крупы, гречка, рис, лапша, консервы, растительное масло, мука, — рассказывает руководитель отдела коммуникаций Красного Креста Украины Леся Олейник. — Средства на их закупку предоставила компания Кока-Кола.

— Компания Кока-Кола вместе с Coca-Cola HBC, другими мировыми ботлерами компании, Фундацией Кока-Кола после февраля 2022 года выделили более €18 млн на гуманитарную помощь Украине. Эта помощь направлена на восстановление инфраструктуры, обеспечение продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержку работников компании в Украине, — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак.

Еще €4,7 млн компания инвестировала в закупку 70 тыс. продуктовых наборов и напитков. Благодаря партнерству с Национальным комитетом Общества Красного Креста Украины их получили украинцы, которые больше всего в этом нуждаются.

— Эти наборы распространяются, в частности, среди внутренне перемещенных лиц, которые, к сожалению, сильно пострадали. Они переехали иногда просто с одним рюкзаком и документами и ничего не имеют, — добавляет Леся Олейник.

Хочу помогать, потому что знаю, как это — потерять дом

Работники компании тоже не стоят в стороне, а помогают переселенцам, ведь на своем опыте знают, как это — потерять дом.

Сотрудница компании Кока-Кола Екатерина Молчанова родом из Рубежного Луганской области. Она уже шесть лет работает в компании. Когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, Рубежное оказалось под обстрелами. Сейчас город оккупирован. Екатерина признается: как и все, думала, что обстрелы прекратятся и вообще скоро все пройдет.

Но они становились все более частыми, громкими. Это очень пугало взрослых, а что уж говорить о маленьком сыне. В первую очередь ради его безопасности пришлось покинуть дом. В марте семья решилась уезжать. Делали это под непрекращающимися обстрелами.

— Там все осталось: жилье, машина компании, все вещи. Когда покидали город, были только документы и одна сумка с детскими вещами, — вспоминает женщина.

Компания помогла Екатерине и другим сотрудникам компании перебраться в Бровары. Сейчас все они работают и помогают другим.

Присоединилась к помощи, потому что знаю лично, как она сейчас нужна. Я была в такой же ситуации. Думаю, каждому нужна эта поддержка, должен быть кто-нибудь рядом, чтобы помочь.

Но это не первый ее опыт в подобной деятельности. Екатерина рассказывает, что до полномасштабного вторжения компания проводила Зеленые дни. Работники и их семьи выезжали в лес или в другие места и убирали территории, заботясь об окружающей среде. Также работники сдавали кровь, а сейчас количество доноров выросло еще больше.

Кто нуждается в помощи

Павел делится, что волонтеры всегда стараются помочь всем, кто обращается с просьбами. Особенно потерявшим абсолютно все. Конечно, в пределах разумного. Однако за все это время и люди изменились.

Екатерина рассказывает, что очень нужна помощь пожилым людям. Не у всех есть близкие, которые могут о них позаботиться. А еще маленькие дети нуждаются в поддержке. Она знает, каково это, когда ребенок переживает большой стресс. Сама убегала с сыном от российских снарядов.

Волонтерство заставляет переосмыслить жизнь

Украинцы делают все, чтобы помочь друг другу. Павел Заяц заметил, как знакомые превратились в близких друзей. А некоторые люди, оказалось, готовы отдать все, что имеют, чтобы помочь другим.

— Узнал, что есть люди, которые могут жертвовать абсолютно всем. Только бы сделать какое-нибудь благое дело.

Сам Павел тоже готов отдать самое ценное, и сейчас это действительно его время. Мужчина пытается его рационально использовать, чтобы хватило на всех и на все необходимое. И уверен, что такое самопожертвование обязательно вернется сторицей. Ведь просто спасибо — это уже немалое сокровище для волонтера.

— Волонтерство помогает произвести переоценку важного. Ты жил одной жизнью, сейчас все совсем другое. Думаешь о других вещах. Раньше хотел что-то материальное, а сейчас думаешь: хорошо, что все живы и здоровы. Больше волнуешься за людей, пытаешься им помочь, — делится Екатерина Молчанова.

Екатерина не может сказать, что хотела бы делать после победы. Ее мысли заняты другим — тем, что важно сейчас. Именно теперь люди нуждаются в поддержке, многие потеряли дома, родных и всю предыдущую жизнь.

Напоследок Павел Заяц утверждает: будет помогать столько, сколько потребуется. Ведь даже после нашей победы, к которой мы так упорно одной 40-миллионной семьей идем, работы будет немало.

Для украинцев сейчас жизненно необходима гуманитарная помощь, которую передают волонтеры, организации, предприятия и компании.

Благодаря этой помощи удается снизить последствия гуманитарной катастрофы в прифронтовых территориях, где невозможно приобрести продукты, не работает водопровод, нет света, тепла и связи.

Украинский Красный Крест как партнер Кока-Кола доставляет продуктовые наборы туда, где они больше всего нужны людям. 70 тысяч украинских семей в 16 регионах Украины уже получили такие наборы от компании Кока-Кола. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.

Вікна-новини СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Помогаем и побеждаем рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, и людей, переживших оккупацию или вынужденных переехать и нуждающихся в гуманитарной помощи.