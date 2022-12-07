Кока-Кола поможет продуктами 70 тысячам семей в Украине при партнерстве Красного Креста

Компания Кока-Кола вместе со своим партнером Coca-Cola HBC выделили 4,7 млн евро на поставки в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины 70 тысяч продуктовых наборов и напитков общинам, наиболее нуждающимся в продовольствии.

Начиная с февраля Компания Кока-Кола, партнеры по разливу напитков под ее брендами, а также Фонд Кока-Кола обязались выделить в совокупности более 18 млн евро на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих работников в Украине.

При поддержке Кока-Кола в декабре 2022 года Общество Красного Креста Украины в сотрудничестве с Итальянским Красным Крестом доставит в Украину 70 тыс. продуктовых наборов. Эта гуманитарная программа является частью усилий Кока-Кола, направленных на помощь украинскому обществу, страдающему от войны.

С момента, когда в феврале началась война, Кока-Кола сосредоточилась на трех основных направлениях помощи: поставке продовольственных наборов из-за границы, восстановлении инфраструктуры и поддержке общин в соответствии с их самыми насущными потребностями.

– Компания Кока-Кола совместно с Coca-Cola HBC и другими партнерами по разливу напитков под брендами Кока-Кола, а также Фонд Кока-Кола, начиная с февраля 2022 года, вместе обязались выделить более 18 млн евро на гуманитарную помощь Украине и поддержку находящихся в Украине работников Системы Кока-Кола. В частности, на 4 млн евро с привлечением Итальянского Красного Креста закупают продуктовые наборы, которые Общество Красного Креста Украины раздает наиболее пострадавшим украинцам, – рассказывает Ольга Чумак, руководитель направления коммуникаций Компании Кока-Кола Украина.

Сейчас также смотрят

В каждый набор продовольствия в Украине добавляют воду и напитки Coca-Cola, на что выделено 700 тыс. евро.

– Вместе с Кока-Кола мы помогаем общинам, которые в этом нуждаются. Наше сотрудничество продолжается уже 13 лет и направлено на поддержку людей, оказавшихся в тяжелом положении. Компания – ответственный партнер, готовый поддерживать нас в самых сложных вызовах, – говорит Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

Продуктовые наборы формируют в соответствии с научно обоснованными международными стандартами Красного Креста, что обеспечивает их высокое качество.

Один набор – это ежемесячный запас самых необходимых и питательных продуктов с длительным сроком годности в упаковке, обеспечивающей хранение без холодильника. В Украине в наборы также добавляют питьевую воду и напитки. Общество Красного Креста Украины передаст продуктовые наборы людям в регионы, которые наиболее нуждаются в продовольствии и бутилированной воде.

Кока-Кола как социально ответственный бизнес более 30 лет инвестирует в Украину в развитие и укрепление общин, поэтому партнерство с Красным Крестом является важной составляющей этой деятельности. В настоящее время Компания еще теснее сотрудничает с неправительственными организациями и государственными органами, чтобы как можно быстрее поставлять бесплатно воду и напитки как гуманитарную помощь общинам, которые оказались в затруднительном положении.

Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове, говорит:

С 24 февраля мы предоставляем воду и оборудование медицинским учреждениям и помогаем внутриперемещенным лицам.

— На данный момент мы передали более 2,5 млн. литров нашей продукции туда, где ощущается острая потребность в воде. Вклад в миссию по снабжению продовольствием и напитками вместе с Красным Крестом – следующий шаг наших общих усилий, направленных на облегчение положения людей в нашей стране.

Кока-Кола также обязалась восстановить разрушенный детский сад в селе Богдановка Броварского района. Новое заведение дошкольного образования сможет принять больше детей, чем раньше, оно будет оборудовано укрытием и будет отвечать всем требованиям безопасности. Компания Кока-Кола и ее партнер по разливу напитков Coca-Cola HBC инвестируют в восстановление садика 1 млн евро.

Завод Кока-Кола возобновил работу в мае. Компания продолжает инвестировать в украинскую экономику и поддерживать развитие общества.

У Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!