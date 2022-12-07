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Кока-Кола поможет продуктами 70 тысячам семей в Украине при партнерстве Красного Креста

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 07 декабря 2022, 13:05
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0:14:01
Олексій Резніков про виснаження ресурсів Росії
Эта война — война ресурсов: Резников об истощении российской армии и кадровых переменах в РФ
Кока Кола гуманітарка
Защищено: Месячный запас продуктов от Кока-Кола. Как ответственный бизнес поддерживает украинцев
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 7 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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