Восстановить страну вместе! Coca-Cola построит новый садик с укрытием в Киевской области

После циничных обстрелов российских войск Украину отстраивают вместе — сами украинцы, неравнодушные иностранцы и ответственный бизнес. И поскольку вопросом разрушенного жилья преимущественно занимается государство, крупные компании принялись чинить не менее важные объекты — украинские садики и школы.

Сегодняшняя история именно о такой ответственной компании Coca-Cola, которая взялась отстраивать разрушенный российскими войсками детский сад в Киевской области.

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Восстановление Богдановки

Село Богдановка находится в Броварском районе Киевской области.

Именно здесь войска РФ уничтожили почти всю социальную инфраструктуру — разбита школа, детский сад, повреждена местная амбулатория.

И в этом же районе почти 25 лет работает завод Coca-Cola.

Теперь именно эта компания обязалась построить новый детский сад в Богдановке.

Новый садик для малышей от Coca-Cola

Новый садик будет принимать больше детей, чем это было до войны. Также в нем обустроят зоны для отдыха детей и дошкольного образования.

Еще одно важное нововведение — наличие укрытия.

Жители Богдановки сами выбрали детский сад как первоочередную потребность общины, а Coca-Cola согласилась поддержать жителей села.

— Судьба подарила нашим жителям счастье жить в живописной местности. Но судьба послала нам и ужасное испытание, которое мы достойно выдерживаем. Свои усилия объединили люди, власти, предприятия нашей общины.

Coca-Cola построит для нас детский садик, и в Богдановке зазвучит громкий детский смех. Это сильный ответ тому злу, которое пришло на нашу землю, — заявил председатель Великодимерской ОТГ Анатолий Бочкарев.

Чтобы воплотить проект в жизнь, Coca-Cola инвестирует $1,1 млн.

Восстановление мощностей

Практически с первых дней после освобождения местности от российских захватчиков компания работала над возобновлением производства.

В начале мая завод Coca-Cola возобновил работу. Компании удалось сохранить все рабочие места с начала полномасштабной войны.

В такие беспрецедентно тяжелые времена мы делаем все, чтобы служить украинскому обществу, несмотря на любые препятствия. Мы возобновляем бизнес-процессы и инвестируем в восстановление местного сообщества, — заявил гендиректор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Константинос Спанудис.

Волонтерство и взаимопомощь

Как и во многих других отраслях, среди работников Coca-Cola оказалось много тех, кто присоединился к волонтерству — как самостоятельно, так и при поддержке компании.

Сама Coca-Cola не осталась в стороне и с первых дней войны поддерживала украинское общество. Так, более 1,14 млн л напитков доставили в регионы, где ощущалась острая потребность.

Также компания направляет усилия на обеспечение продуктами питания и водой нуждающихся в Украине и оказание помощи вынужденным переселенцам.

В общей сложности The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, другие партнеры-ботлеры и Фонд Coca-Cola планируют выделить более $18,5 млн в поддержку локальных работников и гуманитарную помощь в Украине.

Сегодня победу Украины пытается приближать каждый из нас, не остаются в стороне даже маленькие дети. Смотри историю самой юной волонтерки Украины, которой всего два месяца.

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