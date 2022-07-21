Волонтер с пеленок! Мама из Черкасс вместе с маленькой Мией помогают украинцам

Волонтер с пеленок. Родители двухмесячной жительницы Черкасс Мии помогают защитникам и вынужденным переселенцам с 24 февраля.

В штаб превратили любимое кафе. Теперь в нем тоже кипит работа, но уже волонтерская.

Будущая мама должна была родить через несколько месяцев, но даже в роддоме координировала работу центра волонтеров. Буквально через пару недель после рождения дочки семья снова пошла волонтерить, но уже с маленькой помощницей.

Бывает в штабе она каждый день, чаще всего утром. Мы пьем кофе, все берем её на ручки, играем с ней, — рассказывает волонтер Артем.

Дочь всегда рядом с родителями, поэтому наряду с ящиками гуманитарной помощи, в авто грузят и вещи двухмесячной Мии.

Узнай больше о самой маленькой волонтерке Украины в видео.

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