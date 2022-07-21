Волонтерка з пелюшок! Мама з Черкас разом із маленькою Мією допомагають українцям

Волонтерка з пелюшок. Батьки двомісячної черкащанки Мії допомагають захисникам і вимушеним переселенцям з 24 лютого.

На штаб перетворили улюблену кав’ярню. Тепер у ній так само кипить робота, але вже волонтерська.

Майбутня мама мала народити за кілька місяців, але навіть у пологовому координувала роботу центру волонтерів. Буквально за пару тижнів після народження донечки родина знову пішла волонтерити, але вже з маленькою помічницею.

Буває в штабі вона кожного дня, найчастіше зранку. Ми п’ємо каву, всі беремо її на ручки, бавимося з нею, – розповідає волонтер Артем.

Донька завжди поряд. Разом з ящиками гуманітарної допомоги в авто вантажать і речі найменшої волонтерки.

Дізнайся більше про найменшу волонтерку України у відео.

Зі сцени на передову. Читай історію військової волонтерки Алли Мартинюк, яка змінила творчість на поїздки з гуманітаркою на фронт.

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