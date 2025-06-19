Копченые яйца и паштеты из перепелов: как Маргарита сменила бизнес в Киеве на экоферму

От собственноручно построенной клетки для перепелов до семейной экофермы. Маргарита Козаченко имела салон красоты в Киеве, а в начале полномасштабного вторжения вместе с полуторагодовалой дочкой уехала в Полтавскую область и в небольшом селе основала собственное дело.

Сейчас у нее более четырех тысяч перепелов, исключительно женский коллектив, овладела трактором и комбайном. Женщина поставляет украинцам экологические деликатесы, такие как копченые перепелиные яйца по японскому рецепту или маринованные по совету французского шеф-повара.

Собственноручно создала перепелиную ферму: история Маргариты

Осенью 2023 года Маргарита приобрела старый заброшенный двор, который постепенно приводит в порядок. На него женщина променяла салон красоты в Киеве, о котором заботилась в течение 15 лет.

Полномасштабная война заставила семью с маленьким ребенком искать убежище подальше от взрывов и прилетов. Все сбережения женщина, выросшая в семье фермеров, рискнула вложить в перепелину экоферму в небольшом селе.

— Я понимала, что на себя я могу взять эту ответственность, потому что сегодня муж рядом, завтра его может не стать. Просто уйдет на войну.

Старый дом и хозяйственные помещения отремонтировали и переоборудовали под инкубатор и брудерную для перепелов. В инкубаторе крошечные птенцы, по 12-13 граммов. Первые сутки они адаптируются в инкубаторе на воде с медом.

Далее малышей от двух до 14 суток удерживают в другом помещении. Взрослые живут отдельно и уже не нуждаются в особых температурных режимах. Выращивают здесь шесть пород перепелов.

Коллектив работников исключительно женский. Мужчины встали на защиту страны, жены держат тыл. На ферме полный цикл переработки. Тушки перепелов для потребителей обязательно вакуумируют.

Изготовляют паштеты, мясо в собственном соку, перепелов холодного и горячего копчения. В ассортименте также блины, вареники и пельмени.

Также открывают для украинского потребителя копченые перепела по японской рецептуре и маринованные яйца перепелов по рецептам из Франции.

— У нас более пяти маринадов. Первый маринад — это перепелиные яйца, замаринованные на основе корицы. Также маринад на основе красной свеклы, на основе фиолетовой капусты, — перечисляет Маргарита.

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Одна из главных концепций этого крафтового производства — экологическая упаковка, чтобы потребитель приобщался к сохранению окружающей среды. Воплотить мечту Маргарите помогли гранты, а именно 250 тысяч от государства на собственное дело, в частности, на закупку клеток.

На деньги из европейской программы поддержки женщин-предпринимателей провели канализацию, пробили скважину, купили разнообразное оборудование. Еще один грант позволил приобрести морозильникам гранулятор, чтобы снабжать птиц собственными кормами.

А для этого еще научилась управлять комбайном и трактором. У нас есть земли, свое фермерское хозяйство, где мы с мамой вдвоем работаем.

Поэтому, если некому будет уехать в поле, собирать урожай или возделывать землю, то Маргарита сделает это самостоятельно.

Продукция своей экофермы женщина сама доставляет в магазины и рестораны Киева, Полтавы и Львова. Частные заказы по всей Украине отсылают по Новой почте. Стремится развивать дело, а чтобы быть полностью автономной, хочет установить солнечные панели.

У женщины была возможность уехать за границу, но чувствовала, что в Украине она нужнее.

— Я поняла для себя, что оставшиеся должны помочь пережить это сложное время. Более сильные должны поднять всех, кто не верит в будущее, помочь это пережить и пойти дальше. И сделать это вместе будет легче.

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