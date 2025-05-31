Истории Рассказы

Дрип-кофе, который финансирует войско. Как защитник создал собственный бизнес из окопов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 31 мая 2025, 14:00
военный создал дрип-кофе
Фото Instagram

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