Дрип-кофе, который финансирует войско. Как защитник создал собственный бизнес из окопов

В войско приходят разные люди. Среди них, как известно, много бизнесменов и предпринимателей. А у кого-то идеи для собственного дела рождаются прямо в окопах! Это как раз такая история. Как защитник создал собственный бренд кофе и продажами закрывает долги подразделения – рассказали ШоТам.

Я настоящий кофеман: история бойца, который обеспечивает подразделение благодаря дрипам

Ударна практика — кофе, все деньги с продажи которого идут на нужды бойцов команды Практика. На странице пишут, что подразделение нуждалось в постоянном обеспечении, поэтому появилась идея создать дрип-кофе за донаты.

На интересную и благотворительную цель быстро откликнулись люди, поэтому бренд стали популяризировать в соцсетях. Уже в мае 2024 года бойцы смогли обеспечивать потребности подразделения благодаря кофе. Удалось отремонтировать дрон и ретранслятор.

Все придумал командир Практики Спейс. Чтобы кофе был вкусным и нашел своих ценителей, мужчина обратился к своему другу — чемпиону Украины по кофейно-алкогольным напиткам. Вдвоем они тщательно выбирали и дегустировали образцы, которые позже станут дрипами.

Кофе для меня как воздух. Я настоящий кофеман, ценитель кофеен третьей волны. Всегда интересуюсь происхождением зерна и думаю о том, что пью.

Для благотворительных дрипов выбрали образец Колумбия Уилла. За год люди задонатили уже более 500 тысяч гривен, а подразделение превратилось в роту бойцов.

В семье Спейса тоже любят кофе, поэтому это семейное хобби.

До полномасштабной войны я жил в Киеве и был предпринимателем в сфере диджитал: занимался маркетингом, рекламой и много учился, особенно у зарубежных экспертов.

Сначала Спейс присоединился к войску в 2022 году как медик. Но потом начался путь воина. Он стал бойцом группы быстрого реагирования, затем был разведчиком, участвовал в Харьковском контрнаступлении и занимался технической разведкой.

После того, как в украинской армии распространилось использование FPV-дронов, Спейс стал ими заниматься. Теперь вырос до ударной роты под названием Практика.

Когда создавал свой мини-бизнес, защитник хотел, чтобы кофе был крепким. Ведь это об энергии, вкусе и символизме. Думал, чтобы это была робуста, но из нее не делают дрипов.

Я всегда говорю, что наш кофе дает эффект “бодрого водителя маршрутки”, который утром выпил чашку кофе, зарядился и пошел фигачить смену на рейсе. Этот сорт сохраняет хороший вкус и аромат.

Сейчас ударная рота имеет свой бренд кофе. Набор дрипов стоит 400 гривен, из которых 225 — это донат для войска. Остальное — на себестоимость материалов. В месяц продают около 2000 пакетиков кофе. У бренда даже есть свои постоянные клиенты.

Кроме Спейса, над идеей работают еще четыре человека. Для себя бойцы хотят создать новый продукт, которым удобно будет пользоваться в окопах.

Раньше мы рассказывали, как дончанка создает мебель в укрытия из пластиковых крышечек.

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