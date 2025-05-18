Рассказы

Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ

Мария Дзюба, редактор сайта 18 мая 2025, 12:00
Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ
Фото Instagram
собака Бекки
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