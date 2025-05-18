Предпринимательница из Донецка Ольга Лекова, которая после оккупации родного города обрела новый дом в Киеве, не только успешно развила собственную студию ремонта и дизайна, но и запустила важный социальный проект.

С 2016 года её компания прошла путь от семейного бизнеса по дизайну небольших домов до крупной студии с сотнями заказов.

После полномасштабного вторжения России Ольга Лекова сосредоточилась на переработке пластиковых отходов, создавая из них практичную и удобную мебель для обустройства укрытий.

Её инициатива получила название Recast Plastic. Команда проекта разработала эргономичный дизайн столов, стульев, скамеек и других необходимых предметов интерьера, изготовив уже более 700 единиц мебели для более чем 30 укрытий по всей Украине.

Идея, рождённая во время тревоги

До начала полномасштабной войны Ольга, как и многие украинцы, старалась сохранять спокойствие, ограждая себя от тревожных новостей. Однако предчувствие беды всё же витало в воздухе.

Тревога висела в воздухе. За неделю до полномасштабного вторжения моя сотрудница сказала, что будет война, — вспоминает Ольга.

23 февраля 2022 года у Ольги было рабочее совещание, и это был солнечный день, который ничего плохого не предвещал.

Однако на следующее утро они проснулись от взрывов, собрали чемоданы, не зная, куда ехать, поэтому первые месяцы они пережили дома.

Во время частых воздушных тревог семья Ольги пряталась в коридоре или спускалась в укрытие.

Именно тогда женщина обратила внимание на ужасные условия в убежищах их района — холод, сырость и отсутствие элементарных удобств натолкнули её на мысль о необходимости их обустройства.

Бизнес, рождённый дважды

Ольга — специалист в области строительства и архитектуры.

После переезда в Киев она решила начать собственное дело, столичные цены и экономическая ситуация побудили к поиску новых возможностей.

Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 3 Фотографии

Так в 2016 году появилась её студия дизайна и ремонта.

— Сначала мы занимались дизайном небольших домов, а затем расширили спектр услуг. Сейчас у нас работает 15 человек, а также мы сотрудничаем со многими подрядными организациями, — рассказывает Ольга о развитии её бизнеса, который реализовал сотни проектов.

Переориентация на нужды времени

С началом полномасштабного вторжения активное строительство частных домов остановилось, но студия Ольги не прекратила работу.

Команда присоединилась к архитектурной ассоциации, которая занималась вопросами восстановления и безопасности.

Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии

Именно тогда возникла идея обустройства укрытий. Первые заказы поступали от общественных организаций.

Команда Ольги не только создавала мебель, но и разрабатывала рекомендации по безопасному использованию укрытий, проводила лекции и вебинары.

От замысла до воплощения: мебель из переработанного пластика

Особое внимание в лекциях Ольги уделялось оборудованию укрытий. Ужасные условия во многих убежищах, где люди были вынуждены сидеть на полу, стали толчком к поиску практичного решения.

— Главным критерием было желание создать функциональную, удобную, визуально приятную и мобильную мебели. Ведь пребывание в укрытии — это уже стресс, а неприятная обстановка лишь усугубляет психологическое состояние, особенно у детей, — объясняет Ольга.

Студия начала поиск подходящего материала, который был бы устойчив к влаге, прочным и пригодным именно для использования в укрытиях.

Параллельно Ольга занималась проектами по утилизации строительных отходов, что и натолкнуло её на идею использования вторичного сырья — пластика.

Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии

Recast Plastic: экологичное решение для безопасности

Ольга исследовала различные технологии переработки пластика и разработала собственный дизайн мебели, соответствующий государственным стандартам. Так появился проект Recast Plastic.

Мы перерабатываем пластик различных видов — крышки от бутылок, упаковку от бытовой химии, пищевые контейнеры, баночки из-под йогуртов, — рассказывает Ольга об используемом сырье.

Была разработана удобная и функциональная конструкция мебели, которую можно использовать по мере необходимости и складывать к стене, когда она не нужна.

Первые образцы появились в сентябре 2022 года, а уже в мае 2023 года началось их массовое производство.

Первые комплекты мебели были переданы для обустройства укрытий в Мерефе Харьковской области и в детском саду в Новых Петровцах Киевской области.

В общей сложности было изготовлено более 700 единиц мебели для более чем 30 укрытий в разных регионах Украины.

Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии

Отходы как ресурс: результаты и планы

За время работы проекта студия Ольги переработала около 15 тонн пластиковых отходов.

Сегодня компания Ольги сотрудничает с общественными организациями и государственными учреждениями, обустраивая укрытия в различных типах зданий.

Ольга также проводит бесплатные экскурсии на своё производство, чтобы популяризировать сортировку и переработку отходов.

В планах студии — выход на международный рынок. Уже зарегистрирована торговая марка и идёт подготовка к сертификации в ЕС.

Есть заинтересованность со стороны Польши, Чехии и Грузии.

— Главное преимущество нашей мебели — это возможность дать мусору вторую жизнь, уменьшить загрязнение окружающей среды и сэкономить природные ресурсы. Кроме того, такая мебель очень прочная, не боится влаги и перепадов температур, проста в эксплуатации и долговечна, — подчёркивает Ольга.

Несмотря на несколько более высокую начальную стоимость, мебель из переработанного пластика практически вечна, не требует дополнительных затрат на ремонт или обслуживание.

История Ольги Лековой — это пример того, как предпринимательская инициатива может быть социально ответственным бизнесом.

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