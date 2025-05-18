Фото Instagram Предпринимательница из Донецка Ольга Лекова, которая после оккупации родного города обрела новый дом в Киеве, не только успешно развила собственную студию ремонта и дизайна, но и запустила важный социальный проект. С 2016 года её компания прошла путь от семейного бизнеса по дизайну небольших домов до крупной студии с сотнями заказов. После полномасштабного вторжения России Ольга Лекова сосредоточилась на переработке пластиковых отходов, создавая из них практичную и удобную мебель для обустройства укрытий.Её инициатива получила название Recast Plastic. Команда проекта разработала эргономичный дизайн столов, стульев, скамеек и других необходимых предметов интерьера, изготовив уже более 700 единиц мебели для более чем 30 укрытий по всей Украине. Идея, рождённая во время тревоги До начала полномасштабной войны Ольга, как и многие украинцы, старалась сохранять спокойствие, ограждая себя от тревожных новостей. Однако предчувствие беды всё же витало в воздухе. Тревога висела в воздухе. За неделю до полномасштабного вторжения моя сотрудница сказала, что будет война, — вспоминает Ольга. 23 февраля 2022 года у Ольги было рабочее совещание, и это был солнечный день, который ничего плохого не предвещал. Фото: Instagram Однако на следующее утро они проснулись от взрывов, собрали чемоданы, не зная, куда ехать, поэтому первые месяцы они пережили дома. Во время частых воздушных тревог семья Ольги пряталась в коридоре или спускалась в укрытие. Именно тогда женщина обратила внимание на ужасные условия в убежищах их района — холод, сырость и отсутствие элементарных удобств натолкнули её на мысль о необходимости их обустройства. Бизнес, рождённый дважды Ольга — специалист в области строительства и архитектуры. После переезда в Киев она решила начать собственное дело, столичные цены и экономическая ситуация побудили к поиску новых возможностей. Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 3 Фотографии Так в 2016 году появилась её студия дизайна и ремонта. — Сначала мы занимались дизайном небольших домов, а затем расширили спектр услуг. Сейчас у нас работает 15 человек, а также мы сотрудничаем со многими подрядными организациями, — рассказывает Ольга о развитии её бизнеса, который реализовал сотни проектов. Переориентация на нужды времени С началом полномасштабного вторжения активное строительство частных домов остановилось, но студия Ольги не прекратила работу. Команда присоединилась к архитектурной ассоциации, которая занималась вопросами восстановления и безопасности. Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии Именно тогда возникла идея обустройства укрытий. Первые заказы поступали от общественных организаций. Команда Ольги не только создавала мебель, но и разрабатывала рекомендации по безопасному использованию укрытий, проводила лекции и вебинары. Читать по теме Куда сдавать старую одежду, пластик, технику и электронные сигареты — список пунктов по Украине Рассказываем, куда в Украине можно сдать мусор на сортировку в Украине и как это сделать. От замысла до воплощения: мебель из переработанного пластика Особое внимание в лекциях Ольги уделялось оборудованию укрытий. Ужасные условия во многих убежищах, где люди были вынуждены сидеть на полу, стали толчком к поиску практичного решения. — Главным критерием было желание создать функциональную, удобную, визуально приятную и мобильную мебели. Ведь пребывание в укрытии — это уже стресс, а неприятная обстановка лишь усугубляет психологическое состояние, особенно у детей, — объясняет Ольга. Студия начала поиск подходящего материала, который был бы устойчив к влаге, прочным и пригодным именно для использования в укрытиях. Параллельно Ольга занималась проектами по утилизации строительных отходов, что и натолкнуло её на идею использования вторичного сырья — пластика. Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии Recast Plastic: экологичное решение для безопасности Ольга исследовала различные технологии переработки пластика и разработала собственный дизайн мебели, соответствующий государственным стандартам. Так появился проект Recast Plastic. Мы перерабатываем пластик различных видов — крышки от бутылок, упаковку от бытовой химии, пищевые контейнеры, баночки из-под йогуртов, — рассказывает Ольга об используемом сырье. Была разработана удобная и функциональная конструкция мебели, которую можно использовать по мере необходимости и складывать к стене, когда она не нужна. Первые образцы появились в сентябре 2022 года, а уже в мае 2023 года началось их массовое производство. Первые комплекты мебели были переданы для обустройства укрытий в Мерефе Харьковской области и в детском саду в Новых Петровцах Киевской области. В общей сложности было изготовлено более 700 единиц мебели для более чем 30 укрытий в разных регионах Украины. Крышечки для жизни: история дончанки, которая создает мебель для бомбоубежищ / 2 Фотографии Отходы как ресурс: результаты и планы За время работы проекта студия Ольги переработала около 15 тонн пластиковых отходов. Сегодня компания Ольги сотрудничает с общественными организациями и государственными учреждениями, обустраивая укрытия в различных типах зданий. Ольга также проводит бесплатные экскурсии на своё производство, чтобы популяризировать сортировку и переработку отходов. Фото: Instagram В планах студии — выход на международный рынок. Уже зарегистрирована торговая марка и идёт подготовка к сертификации в ЕС. Есть заинтересованность со стороны Польши, Чехии и Грузии. — Главное преимущество нашей мебели — это возможность дать мусору вторую жизнь, уменьшить загрязнение окружающей среды и сэкономить природные ресурсы. Кроме того, такая мебель очень прочная, не боится влаги и перепадов температур, проста в эксплуатации и долговечна, — подчёркивает Ольга. Несмотря на несколько более высокую начальную стоимость, мебель из переработанного пластика практически вечна, не требует дополнительных затрат на ремонт или обслуживание. История Ольги Лековой — это пример того, как предпринимательская инициатива может быть социально ответственным бизнесом. Что делать с кучей вещей, которые уже не радуют? Дизайнер и блогер Алина Гниденко доказывает: достаточно несколько стежков и капли фантазии и джинсы становятся модной баской, рубашка — трендовым топом, а гардероб получает вторую жизнь. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! 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