В этих труханах хоть на войну, хоть на свиданку: история Саши, который продолжил бизнес ради побратима

Из собственной нужды и идей рождается немало полезных и нужных вещей! Не только для быта, но и для войска. Наверное, каждый защитник и защитница сталкивались с тем, что одежда не всегда подходит по размеру, не очень удобна или такой, как нужно, нет.

Все подобные трудности ярко подсветила полномасштабная война. Некоторые начали заниматься улучшением собственного комфорта во время боевых действий еще до 2022 года. Именно такой историей мы с тобой и поделимся!

В память о нем я продолжаю продавать трусямбы

Издание ШоТам рассказало историю бойца Александра Матяша. Мужчина во время службы хотел максимального комфорта — и такого же нижнего белья. Не долго думая, Александр с другом Евгением начали шить комфортные трусы сами.

После начала полномасштабной войны друзья бок о бок стали защищать страну. Но одно из боевых заданий забрало жизнь Евгения — мужчина погиб от российского удара КАБом. Теперь Александр продолжает их общее дело в память о друге. Свои произведения он называет труханчиками, трусямбами и шкарпетосами.

Евгений не просто занимается бизнесом из окопов, но еще и продолжает отбивать российские атаки на фронте.

Мне очень жаль, что мой кореш Жека погиб, с которым мы эти трусы начинали. К сожалению, его уже нет, но он остается моим другом, будет моим другом всегда, — говорит Александр Матяш.

Их дружба началась еще в первом классе. Парни всегда помогали друг другу. Когда началась война на Востоке, Саша к ней сразу же присоединился, а Женя сперва хотел позаботиться о семьях.

В первый же день обороны страны Саша понял, как сильно ему натирает белье, и что с этим нужно что-то сделать!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олександр Матяш (@matiashalex)

Я был на дежурстве, и мне натерло зад! Мне и моим коллегам было очень жарко. Оказалось, что белье — очень важный аксессуар для военных. А купить труханы, которые не натирают, было невозможно.

Евгений по образованию был инженером, поэтому без проблем разработал лекало для трусов. Из остатков рубашек он сшил первый экземпляр. Первую партию сразу же передали защитникам на Восток. Так Евгений и Александр задумались о бизнесе.

Символом бренда выбрали якорь — узнаваемый знак. К тому же, Саша вырос в Крыму. К разработке идеальной пары труханчиков присоединились и другие военные. Все вместе добавили еще 14 правок. Саша вложил все свои деньги в производство.

Первые образцы раздавали бесплатно, чтобы запустить сарафанное радио. Количество заказов постепенно увеличивалось. С тех пор Александр сконцентрировался на бизнесе. Однако начало полномасштабной войны вернуло его на фронт. Мужчина стал отвечать клиентам из окопов, к помощи присоединилась и жена.

После смерти Жени, Саша решил, что будет продолжать общее дело, несмотря ни на что. Более того, вырастит двоих его детей.

Теперь его бренд выпускает не только нижнее белье, но и футболки, носки. Работают над запуском трикотажного белья.

В наших труханах хоть на войну, хоть на свиданку можно ходить!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Чоловіча білизна та одяг (@regata_club)

Раньше мы рассказывали, как дончанка делает мебель для бомбоубежищ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.