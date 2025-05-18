11-летняя этноблогер делает уникальные открытки, которые превращаются в донаты

Война сменила детские мечты. Теперь каждый и каждая ждет с фронта папу или маму. У них война отобрала родных и друзей. А большие сердечки маленькими руками делают крутые и благотворительные инициативы.

Дети научились монетизировать свои таланты — а средства отдавать на ВСУ. Потому что для того, чтобы помочь стране в трудный момент, необязательно быть взрослым.

Издание Sestry пообщалось с несколькими девочками, которые помогают ВСУ. Мы хотим поделиться с тобой историей 11-летнего этноблогера Соломии Дебопре. Читай о ней дальше в материале.

Сейте цветы на освобожденной земле!

Девочка активно ведет блог на тему этнонаследия на культуры, на своих фото появляется в стильном традиционном наряде, всячески популяризируя его.

Сама Соломия родом из Волыни, а в биографии своей аккаунта отмечает: “Уважаю прошлое, не сторонюсь настоящего, творю будущее!”

Изданию Sestry она рассказала, что помогать армии Украины стало сразу после начала войны.

Сначала вместе с семьей они плели сетки, готовили еду и собирали одежду нуждающимся. А когда работы стало меньше, девочка принялась делать открытки и свечи своими руками.

— Мои открытки сделаны собственноручно — от бумаги до украшения. Для изготовления бумаги у меня есть специальные инструменты, — говорит девочка.

Для этого она использует переделанные тетради и даже бумажный мусор. Но открытки — не простые!

При формировании бумаги Соломия добавляет к ней… семена, которые потом могут прорасти.

Такую технику она приняла от украинского мастера в Эстонии.

Свои первые открытки девочка подарила военным. На них было написано: “Сейте цветы на освобожденной земле”.

Военные отправляют подарки

В настоящее время девочка собирает средства с помощью собственноручно изготовленных изделий. За месяц она зарабатывает от пяти до семи тысяч гривен, а все заработанные средства передает на нужды ВСУ.

Больше всего, признается, за раз удалось собрать 18 тысяч гривен.

— Иногда передаю друзьям родителей, иногда родным или моим подписчикам, которых я хорошо знаю. Как-то я собирала для своего дяди Романа, — рассказывает Соломия.

Однажды она также присоединилась к сбору на авто для местного художника, у которого на войне погиб брат. Машина была нужна для перевозки тела.

Военные умилены такой работой 11-летней девочки. Иногда присылают и ей небольшие подарочки: флаги, шевроны и т.д. Однажды даже передали большой снаряд! С ним в семье связана необычная история.

— Нам снаряд привезли домой, оставили его во дворе. А мы папе об этом сказать забыли.

Когда он вышел на улицу, испугался, что боевой снаряд упал прямо возле нашего дома, — делится девочка.

Сейчас она хочет разукрасить этот снаряд и разыграть за донат. Аудитория в ее социальных сетях часто помогает реализовать подобные инициативы.

Соломийка мечтает, чтобы кончилась война. А когда вырастет, хочет открыть собственное кафе и продавать там изделия hand-made.

А помнишь мальчика, который год назад зажег нашу Пасху хитом? Сейчас он помогает ВСУ: как именно, читай в материале по ссылке.

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