Рассказы

11-летняя этноблогер делает уникальные открытки, которые превращаются в донаты

Виктория Мельник, журналист сайта 18 мая 2025, 17:00
Соломия Дебопре
Фото Instagram
11-летняя этноблогер делает уникальные открытки, которые превращаются в донаты
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