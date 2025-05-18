11-летняя этноблогер делает уникальные открытки, которые превращаются в донаты

Фото Instagram Война сменила детские мечты. Теперь каждый и каждая ждет с фронта папу или маму. У них война отобрала родных и друзей. А большие сердечки маленькими руками делают крутые и благотворительные инициативы. Дети научились монетизировать свои таланты — а средства отдавать на ВСУ. Потому что для того, чтобы помочь стране в трудный момент, необязательно быть взрослым. Издание Sestry пообщалось с несколькими девочками, которые помогают ВСУ. Мы хотим поделиться с тобой историей 11-летнего этноблогера Соломии Дебопре. Читай о ней дальше в материале.Сейте цветы на освобожденной земле! Девочка активно ведет блог на тему этнонаследия на культуры, на своих фото появляется в стильном традиционном наряде, всячески популяризируя его. Сама Соломия родом из Волыни, а в биографии своей аккаунта отмечает: “Уважаю прошлое, не сторонюсь настоящего, творю будущее!” Изданию Sestry она рассказала, что помогать армии Украины стало сразу после начала войны. Сначала вместе с семьей они плели сетки, готовили еду и собирали одежду нуждающимся. А когда работы стало меньше, девочка принялась делать открытки и свечи своими руками. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фотограф Славута, Нетішин, Рівне (@a5_paw) — Мои открытки сделаны собственноручно — от бумаги до украшения. Для изготовления бумаги у меня есть специальные инструменты, — говорит девочка. Для этого она использует переделанные тетради и даже бумажный мусор. Но открытки — не простые! При формировании бумаги Соломия добавляет к ней… семена, которые потом могут прорасти. Такую технику она приняла от украинского мастера в Эстонии. Свои первые открытки девочка подарила военным. На них было написано: “Сейте цветы на освобожденной земле”. Читать по теме Собирает деньги для ВСУ под открытым небом, ее никто не может победить! Десятилетняя чемпионка мира по шашкам растрогала Притулу до слез. В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает деньги для армии, играя в шашки под открытым небом. Военные отправляют подарки В настоящее время девочка собирает средства с помощью собственноручно изготовленных изделий. За месяц она зарабатывает от пяти до семи тысяч гривен, а все заработанные средства передает на нужды ВСУ. Больше всего, признается, за раз удалось собрать 18 тысяч гривен. — Иногда передаю друзьям родителей, иногда родным или моим подписчикам, которых я хорошо знаю. Как-то я собирала для своего дяди Романа, — рассказывает Соломия. Однажды она также присоединилась к сбору на авто для местного художника, у которого на войне погиб брат. Машина была нужна для перевозки тела. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Соломія (@solomiia_debopre) Военные умилены такой работой 11-летней девочки. Иногда присылают и ей небольшие подарочки: флаги, шевроны и т.д. Однажды даже передали большой снаряд! С ним в семье связана необычная история. — Нам снаряд привезли домой, оставили его во дворе. А мы папе об этом сказать забыли. Когда он вышел на улицу, испугался, что боевой снаряд упал прямо возле нашего дома, — делится девочка. Сейчас она хочет разукрасить этот снаряд и разыграть за донат. Аудитория в ее социальных сетях часто помогает реализовать подобные инициативы. Соломийка мечтает, чтобы кончилась война. А когда вырастет, хочет открыть собственное кафе и продавать там изделия hand-made. А помнишь мальчика, который год назад зажег нашу Пасху хитом? Сейчас он помогает ВСУ: как именно, читай в материале по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Жизненные истории Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter