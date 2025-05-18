Розповіді

11-річна етноблогерка виготовляє унікальні листівки, які перетворюють у донати

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Травня 2025, 17:00
Соломія Дебопре
Фото Instagram
11-річна етноблогерка виготовляє унікальні листівки, які перетворюють у донати
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