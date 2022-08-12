Відновити країну гуртом! Coca-Cola збудує новий садочок з укриттям на Київщині

Після цинічних обстрілів російських військ Україну відбудовують гуртом — самі ж українці, небайдужі іноземці та відповідальний бізнес. Оскільки питанням зруйнованого житла переважно займається держава, великі компанії заходилися лагодити не менш важливі об’єкти — українські садочки та школи.

Сьогоднішня історія саме про таку відповідальну компанію Coca-Cola, яка взялася відбудовувати зруйнований російськими військами дитсадок на Київщині.

Відновлення Богданівки

Село Богданівка розташоване у Броварському районі Київської області.

Саме тут війська РФ знищили майже всю соціальну інфраструктуру — понівечена школа, дитячий садок, пошкоджена місцева амбулаторія.

І в цьому ж районі впродовж майже 25 років працює завод Coca-Cola.

Тепер саме ця компанія взяла на себе зобов’язання звести новий дитячий садок у Богданівці.

Новий садок для малечі від Coca-Cola

Новий садок прийматиме більшу кількість дітей, аніж це було до війни. Також у ньому облаштують зони для відпочинку дітей та дошкільної освіти.

Ще одне важливе нововведення — наявність укриття.

Мешканці Богданівки самі обрали дитячий садок як найнагальнішу потребу громади, а Coca-Cola погодилась підтримати мешканців села.

— Доля подарувала нашим мешканцям щастя жити у мальовничій місцевості. Але доля послала нам і жахливе випробування, яке ми гідно витримуємо. Свої зусилля об’єднали люди, влада, підприємства нашої громади.

Coca-Cola збудує для нас дитячий садок, і в Богданівці зазвучить голосний дитячий сміх. Це сильна відповідь тому злу, яке прийшло на нашу землю, — заявив голова Великодимерської ОТГ Анатолій Бочкарьов.

Аби втілити проект у життя, Coca-Cola інвестує $1,1 млн.

Відновлення потужностей

Майже з перших днів після звільнення місцевості від російських загарбників компанія працювала над відновленням виробництва.

На початку травня завод Coca-Cola поновив роботу. Компанії також вдалося зберегти всі робочі місця від початку повномасштабної війни.

У такі безпрецедентно важкі часи ми робимо все, щоб служити українському суспільству, незважаючи на будь-які перешкоди. Ми відновлюємо бізнес-процеси та інвестуємо у відбудову місцевої громади, — заявив гендиректор Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Константінос Спанудіс.

Волонтерство та взаємодопомога

Як і в багатьох інших галузях, серед працівників Coca-Cola виявилося багато тих, хто долучився до волонтерства — як самотужки, так і за підтримки компанії.

Сама ж Coca-Cola не лишилася осторонь і з перших днів війни підтримувала українське суспільство. Так, понад 1,14 млн л напоїв доправили до регіонів, де відчувалася гостра потреба.

Також компанія спрямовує зусилля на забезпечення продуктами та водою тих, хто потребує цього в Україні, та надання допомоги вимушеним переселенцям.

Загалом The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, інші партнери-ботлери та Фундація Coca-Cola планують виділити більш як $18,5 млн на підтримку локальних працівників та гуманітарну допомогу в Україні.

Сьогодні перемогу України намагається наближати кожен, не стоять осторонь навіть маленькі діти. Дивись історію наймолодшої волонтерки України, якій лише два місяці.