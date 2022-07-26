Виплати не лише для переміщених осіб: хто отримає кошти від держави?

Оформити виплати ВПО зараз нескладно, хоча з їх отриманням можуть виникнути проблеми. Дізнайся, як отримати виплати переселенцям та що передбачає програма єДопомога.

Виплати переселенцям

Ще в березні Міністерство економіки почало виплачувати кошти для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України. Сума щомісячних виплат сягала 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Та в Україні є багато інших категорій, котрим необхідна допомога від держави. Тож на таку програму виділили додаткові 2 млд грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що було запущено проекти допомоги громадянам, які найбільше постраждали від війни. Йдеться про ще один вид виплат ВПО.

Ці проекти реалізують за підтримки ООН, Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та Міжнародної організації з міграції.

На засіданні Кабінету Міністрів у квітні було затверджено рішення розширити перелік груп людей, які потребують допомоги від держави.

Тож грошова допомога тепер розрахована не тільки на ВПО.

Хто з переселенців може отримати виплати?

Окрім внутрішньопереміщених осіб, на 2200–2500 грн щомісячної державної допомоги зможуть розраховувати:

люди з деокупованих територій; люди з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій; громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Як оформити виплати ВПО?

Наша держава давно спростила оформлення усіх державних процедур за допомогою єдиного державного порталу Дія.

Оформити допомогу можна за посиланням на електронну інформаційну платформу єДопомога, натиснувши на пункт Грошова допомога від держави та обравши пункт, який підходить саме тобі.

Ще один варіант — за допомогою застосунку Дія. Якщо ж є бажання виконати процедуру офлайн, треба звернутися у ЦНАП або органи соцзахисту населення.

Нагадаємо, що ООН запустила окрему програму підтримки для тих українців, хто вимушено виїхав із рідного дому. Як отримати гроші від ООН, ми детально пояснили в нашому матеріалі.