Економія

Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Липня 2022, 08:30
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Фото: Unsplash

Більше новин
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Кошик вегетаріанця й вегана: все про харчування без насилля
Три рівні свідомості: чому є люди, які під час війни постять їжу
Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу
Місячний календар стрижок на липень 2022
Календар стрижок на липень 2022: які дні сприятливі для походу в салон, а коли краще не чіпати волосся
Дивитись більше

Матеріали по темі

Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі
Три рівні свідомості: чому є люди, які під час війни постять їжу
Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу
Безпечне навчання
Укриття на кожному поверсі: як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня

Відео
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян

Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі
0:06:27
Безпечне навчання
Укриття на кожному поверсі: як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
0:02:19
Маріуполь
Як виглядає зараз Маріуполь насправді: екскурсія зруйнованим містом від підлітків
0:03:11
Прихисток для тварин
Втратили господарів через війну: як на ВДНГ створили прихисток для тварин
0:05:35
Псевдоволонтер
Ворог може мати різні обличчя! Як розпізнати фейкових волонтерів
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Втратила кінцівку та пережила шість операцій, щоб врятувати іншу. Історія про незламність духу та жагу до життя
0:03:09
Гранатомети
Уроки з “підсмаження” ворогів західною зброєю — що вміють гранатомети СПГ-9 та наші воїни?
0:04:10
Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна: деталі угоди
Шлях до українського зерна розблоковано! Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту збіжжя. Що відомо
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей
Крадуть майбутнє України: скільки українських дітей депортували росіяни і як їх будуть повертати
Більше відео
Три рівні свідомості: чому є люди, які під час війни постять їжу
Читати далі
Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу
оновити SPF без шкоди для макіяжу
Читати далі
“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь