Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації

Українцям продовжує допомагати весь світ та міжнародні організації. Раніше фінансову допомогу українські біженці мали змогу отримати від ООН. Також особи, які постраждали від бойових дій, можуть отримати допомогу від Червоного Хреста.

Фінансова допомога українцям від Червоного Хреста

Ще наприкінці квітня Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерство соціальної політики України підписали Меморандум. Його мета — надання фінансової підтримки незахищеним особам, які постраждали від війни в Україні.

МКЧХ сформував бюджет у сумі до 1,9 млрд грн, а Товариство Червоного Хреста України — у сумі до 500 млн грн, щоб виплатити допомогу українцям.

Фінансова допомога від Червоного Хреста на одну особу складає 2500 грн на місяць. Як зазначено на сайті МКЧХ, одержувачами фінансової допомоги стануть переміщені та соціально незахищені особи, малозабезпечені сім’ї у зонах, що постраждали від бойових дій.

Серед регіонів, де надаватимуть допомогу постраждалим:

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Житомирська,

Миколаївська,

Сумська,

Київська,

Харківська,

Херсонська,

Чернігівська області.

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Як отримати допомогу від Червоного Хреста ВПО

Виплати ВПО від Червоного Хреста здійснюються на основі даних інформаційної бази ВПО. Червоний Хрест та Мінсоцполітики самі визначають, кому надавати допомогу, на основі відомостей з Єдиної інформаційної бази ВПО та інформаційної платформи єДопомога.

Одержувачі допомоги, номер телефону яких доступний, будуть проінформовані про внесення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста у ПриватБанку

Отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста можна у ПриватБанку. Програма допомоги триватиме три місяці, розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць. Кошти надходитимуть безпосередньо голові домогосподарства переведенням PrivatMoney на банківську картку українського банку, зареєстровану в Мінсоцполітики.

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