Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации

Украинцам продолжает помогать весь мир и международные организации. Ранее финансовую помощь украинские беженцы могли получить от ООН. Также лица, пострадавшие от боевых действий, могут получить помощь от Красного Креста.
Еще в конце апреля Международный Комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум. Его цель — предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.
МККК сформировал бюджет в сумме до 1,9 млрд грн, а Общество Красного Креста Украины — в сумме до 500 млн грн, чтобы выплатить помощь украинцам.
МККК сформировал бюджет в сумме до 1,9 млрд грн, а Общество Красного Креста Украины — в сумме до 500 млн грн, чтобы выплатить помощь украинцам.
Финансовая помощь от Красного Креста на одного человека составляет 2500 грн в месяц. Как указано на сайте МККК, получателями финансовой помощи станут перемещенные и социально незащищенные лица, малообеспеченные семьи в зонах, пострадавшие от боевых действий.
Среди регионов, где будут оказывать помощь пострадавшим:
Выплаты ВПЛ от Красного Креста производятся на основе данных информационной базы ВПЛ. Красный Крест и Минсоцполитики сами определяют, кому оказывать помощь, на основе сведений из Единой информационной базы ВПЛ и информационной платформы єДопомога.
Получатели помощи, номер телефона которых доступен, будут проинформированы о внесении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.
Получатели помощи, номер телефона которых доступен, будут проинформированы о внесении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.
Получить финансовую помощь от Красного Креста можно в ПриватБанке. Программа помощи будет длиться три месяца, размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц. Средства будут поступать непосредственно главе домохозяйства переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, которая зарегистрирована в Минсоцполитики.
Бывает так, что люди в спешке покидали территории боевых действий и забыли или потеряли свои документы. Раньше мы рассказывали, как получить социальные выплаты без паспорта.
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