Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации

Украинцам продолжает помогать весь мир и международные организации. Ранее финансовую помощь украинские беженцы могли получить от ООН. Также лица, пострадавшие от боевых действий, могут получить помощь от Красного Креста.

Финансовая помощь украинцам от Красного Креста

Еще в конце апреля Международный Комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум. Его цель — предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

МККК сформировал бюджет в сумме до 1,9 млрд грн, а Общество Красного Креста Украины — в сумме до 500 млн грн, чтобы выплатить помощь украинцам.

Финансовая помощь от Красного Креста на одного человека составляет 2500 грн в месяц. Как указано на сайте МККК, получателями финансовой помощи станут перемещенные и социально незащищенные лица, малообеспеченные семьи в зонах, пострадавшие от боевых действий.

Среди регионов, где будут оказывать помощь пострадавшим:

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Житомирская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская области.

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Как получить помощь от Красного Креста ВПЛ

Выплаты ВПЛ от Красного Креста производятся на основе данных информационной базы ВПЛ. Красный Крест и Минсоцполитики сами определяют, кому оказывать помощь, на основе сведений из Единой информационной базы ВПЛ и информационной платформы єДопомога.

Получатели помощи, номер телефона которых доступен, будут проинформированы о внесении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

Как получить помощь от Красного Креста в ПриватБанке

Получить финансовую помощь от Красного Креста можно в ПриватБанке. Программа помощи будет длиться три месяца, размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц. Средства будут поступать непосредственно главе домохозяйства переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, которая зарегистрирована в Минсоцполитики.

Бывает так, что люди в спешке покидали территории боевых действий и забыли или потеряли свои документы. Раньше мы рассказывали, как получить социальные выплаты без паспорта.

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