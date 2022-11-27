Украинский бизнес держит фронт: кому и какую гуманитарную помощь дают

Украинский бизнес продолжает поддерживать наших защитников на фронте. Очередную партию гуманитарной помощи получили нацгвардейцы, работники ГСЧС и Нацполиции.

Это ценные приборы и автомобили, на которые потратили почти 40 миллионов гривен. Среди них — 13 новеньких внедорожников, сделанные за границей для выполнения адских задач на украинском фронте.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич осматривает автомобили и говорит, что главное для таких задач — вместительный кузов.

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У нас главное требование — это наличие кузова — сюда можно положить раненого бойца, которого нужно оперативно эвакуировать из передовой.

Сводные батальоны Нацполиции с начала войны выполняют задачи на передовой совместно с вооруженными силами. На внедорожнике удобно передвигаться по бездорожью. А еще перевезти личный состав, боекомплект или установить дополнительное вооружение.

— Этот кузов позволяет перевозить минометы, здесь устанавливаются автоматические станковые гранатометы, в подавляющем большинстве мы можем монтировать крупнокалиберные пулеметы, — объясняет Игорь Бабич.

На что направлена ​​помощь

Три пикапа поедут и на юг страны, их уже забирают работники ГСЧС из Одесской области. Их отряды сейчас разминируют Херсон и деоккупированную часть области от взрывчатки, которую оставили после себя оккупанты.

Только одной группе саперов требуется грузовой и легковой автомобиль. И это уже облегчит ребятам работу.

Заместитель начальника части по реагированию на чрезвычайные ситуации аварийно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виталий Прокофьев также усматривает в таких автомобилях преимущества для военной работы.

— Кузов используется для перевозки оборудования. Есть такие снаряды и взрывоопасные предметы, которые на месте взорвать невозможно, их грузят в кузов и транспортируют.

В ящиках благотворители передали полтысячи касок, более 700 бронежилетов. Закупили и необходимое водолазное снаряжение. Нацгвардейцам это очень важно, потому что выполняют задачи не только на суше, но и на воде.

Ответственная отечественная компания передала гуманитарной помощи почти на 40 миллионов гривен. И это уже не первая партия оборудования и техники, закупленная с начала полномасштабной войны.

— Уже с марта наши подразделения получили помощь почти на 92 миллиона, — отчитывается советник председателя правления Авиакомпании Украинские вертолеты Сергей Яровой.

У нас есть заявки, что необходимо. Прежде всего, это техника, которая нужна на передовой, квадроциклы, средства бронезащиты, квадрокоптеры.

Представители бизнеса понимают, что они продолжают работать только благодаря действенной работе наших защитников на фронте. И обещают поддержку вооруженным силам вплоть до Победы. Раньше мы рассказывали тебе о нашем Бизнес-батальоне: узнавай, какие крупные предприниматели работают на нашу общую победу.

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