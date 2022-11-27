Український бізнес тримає фронт: кому та яку гуманітарну допомогу надають

Український бізнес продовжує підтримувати наших захисників на фронті. Чергову партію гуманітарної допомоги отримали нацгвардійці, працівники ДСНС та Нацполіції.

Це коштовні прилади та автівки, на які витратили майже 40 мільйонів гривень. Серед них — 13 новеньких позашляховиків, зроблені за кордоном для виконання пекельних завдань на українському фронті.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігор Бабич оглядає автівки й каже, що головне для таких завдань — місткий кузов.

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У нас головна вимога — це наявність кузова — сюди можна покласти пораненого бійця, якого потрібно оперативно евакуювати з передової.

Зведені батальйони Нацполіції із початку війни виконують завдання на передовій спільно зі Збройними Силами. На позашляховику зручно пересуватись по бездоріжжю. А ще перевезти особовий склад, боєкомплект чи встановити додаткове озброєння.

— Цей кузов дозволяє перевозити міномети, тут встановлюються автоматичні станкові гранатомети, в переважній більшості ми можемо монтувати великокаліберні кулемети, — пояснює Ігор Бабич.

На що спрямована допомога

Три пікапи поїдуть і на південь країни, їх уже забирають працівники ДСНС з Одещини. Їхні загони саме зараз розміновують Херсон та деокуповану частину області від вибухівки, яку залишили по собі загарбники.

Лише одній групі саперів потрібно вантажний та легковий автомобілі. І це вже полегшить хлопцям роботу.

Заступник начальника частини з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області Віталій Прокоф’єв також вбачає в таких автівках переваги для військової роботи.

— Кузов використовується для перевезення обладнання. Також є такі снаряди та вибухонебезпечні предмети, які на місці підірвати неможливо, їх вантажать у кузов і транспортують.

У ящиках благодійники передали півтисячі касок, понад 700 бронежилетів. Закупили й необхідне водолазне спорядження. Нацгвардійцям це вкрай важливо, бо виконують завдання не лише на суші, а й на воді.

Відповідальна вітчизняна компанія передала гуманітарної допомоги на майже 40 мільйонів гривень. І це уже не перша партія обладнання та техніки, яку закупили із початку повномасштабної війни.

— Уже із березня наші підрозділи отримали допомогу майже на 92 мільйони, — звітує радник голови правління Авіакомпанії Українські вертольоти Сергій Яровий.

Тобто є в нас заявки, що необхідно насамперед. Це техніка, яка потрібна на передовій, квадроцикли, засоби бронезахисту, квадрокоптери.

Представники бізнесу розуміють, вони продовжують працювати лише завдяки дієвій роботі наших захисників на фронті. І обіцяють підтримку збройним силам аж до Перемоги. Раніше ми розповідали тобі про наш Бізнес-батальйон: дізнавайся, які великі підприємці працюють на нашу спільну перемогу.

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