Вивчати львівську ґвару та підтримувати армію: ІТ-фахівці з Харкова створили застосунок для наближення перемоги

Харківські ІТ-спеціалісти розробили застосунок, у якому можна грати та донатити на ЗСУ. У ньому користувачі знайомляться з львівською ґварою, тобто говіркою, вивчають незвичні слова та переглядають рекламу, кошти з якої перераховують на підтримку українських військовослужбовців.

Максим Мельничук — один із розробників застосунку BE WITH UA. Наприкінці лютого через російське вторгнення компанії, яка працювала в Харкові, довелось переїхати.

Чимало людей перебралися до Львова. Тут і виникла ідея створити щось, що допомагатиме нашим Збройним силам. Про створення застосунку та як він працює ми розпитали Максима.

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Грати та донатити на ЗСУ

— Ми планували розробити якийсь застосунок, щоб допомогти українцям, армії або біженцям. Однак вирішили не дублювати застосунки, які вже існували на той час, а створити щось нове.

Наша команда (а це і розробники, і дизайнери, і піарники) зібралась разом і подумала, що було б класно зробити застосунок, який буде простий за функціоналом і приноситиме кошти армії.

Ми вирішили зробити застосунок, заснований на рекламі Google Ads. Спочатку хотіли зробити просто клікер, однак довелось проходити модерацію, тому що просто так примушувати користувачів дивитись рекламу не можна.

Тоді ми зрозуміли, що потрібно робити якийсь інтерактив, гру. Оскільки в той час у Дію вже додали гру зі знищення Байрактарами ворожої техніки, ми вирішили зробити таку вікторину, яка знайомитиме користувачів з львівською ґварою, тобто говіркою.

Ми взяли за основу львівський діалект, оскільки багато розробників з Харкова з початком повномасштабного вторгнення перемістилися до Львова, і їм сподобались ці слова.

Ідея з застосунком з’явилась у березні, але тоді ще всі займались переїздами. Ми також волонтерили: шукали і турнікети, і броніки. Плюс ще основна робота, адже ти не скажеш замовнику: “Почекай, у нас тут війна, ми повернемось пізніше”.

Коли більшість своїх питань позакривали, вже у квітні ми почали думати про застосунок, а в травні приступили до реалізації. Було кілька етапів: концепт, дизайн, бета-версія, потім дещо видозмінили. Ця гра, така якою є зараз, оформилась вже десь у травні.

Над створенням застосунку працюють троє людей. Ми розробляємо його у вільний від роботи час. Окрім цього, в команді є дизайнер та координатор — така класична толока.

Застосунком можуть користуватися навіть школярі

— У травні вже була бета-версія, застосунок можна було завантажити й користуватись. Перші юзери — це були наші родичі та знайомі.

Ми планували цей застосунок більше для населення, яке не може задонатити велику суму, а взагалі ним можуть користуватись навіть школярі.

Зараз у принципі в кожного школяра є андроїд, а в декого й айфони. У вільний час вони можуть переглянути кілька рекламних роликів на день. Чим більше, тим краще, звісно. Але хоча б десять разів рекламу подивився — і це теж свій внесок.

Від однієї людини він буде маленький, але якщо ми всі об’єднаємось, то гуртом зможемо зробити великі речі.

Щоб донатити через застосунок, не потрібно нічого вкладати зі своєї кишені. Просто потрібно проходити вікторину з питаннями — це і розважальний, і пізнавальний контент.

Коли в кінці юзери дивляться рекламу, вони цим самим приносять допомогу нашій армії.

За тисячу переглядів реклами застосунок приносить $14

— Зараз ми перейшли позначку в 2500 юзерів — це для андроїда. Нога в ногу йде й айфон, там також понад 2500 користувачів. Звісно, ми хочемо якомога більшу аудиторію. 5000 — це лише початок.

Значну суму збирають, скажімо, 100 тисяч людей. Якщо взяти в середньому по 700 грн, то закривається великий збір на 70 мільйонів.

Наш застосунок приносить за тисячу переглядів реклами $14. Тобто якби в нас було 100 тисяч користувачів, які переглянули один рекламний ролик, ми мали б уже $1400. У такому випадку фінансування стрімко зростало б.

Збільшенням кількості користувачів у нас займаються піар-менеджери та проджект-менеджери. Команда розробників відповідає лише за реалізацію.

Ми хотіли якнайшвидше розробити застосунок, щоб він почав допомагати

— Дані про львівську говірку ми брали з інтернет-ресурсів. Я попросив Семесюка — вокаліста гурту Пирятин — викласти сторіз у себе на сторінці. Він вказав нам на деякі помилки.

Розробка застосунку — це процес. Ми більше концентруємось на швидкість і виправлення в процесі. Ми не хотіли затягувати, щоб швидше реалізувати продукт і швидше допомогти.

У застосунку можна вивчати солов’їну

— Уже влітку ми додали категорію вивчення солов’їної та розділ англійською з цікавими фактами про Україну для іноземців.

Кінцевого продукту насправді не існує, оскільки завжди він розвивається, додається щось нове. Я впевнений, що ми його підтримуватимемо вже стільки, скільки зможемо, тому що сама ідея дуже хороша.

Навіть якщо в нас не буде потреби в грошах для армії, то потім буде інша мета: відбудова, допомога постраждалим, реабілітація — туди ми також плануємо залучати ці кошти.

Я особисто сприймав цю роботу, як створення інструменту, щоб усі люди могли долучитись до цього. Основна ідея полягає в тому, щоб українці відчули себе об’єднаними, навіть якщо вони роблять, здавалось би, невеликі речі.

Ми навіть з командою не перетинаємось на проектах, і фактично завдяки цій розробці нам вдалось разом попрацювати. Я думаю, тут йдеться про згуртованість.

Насправді допомогти нашій армії можна не лише завдяки іграм та донатам. Читай 24 способи, як підтримати Україну та бути корисним під час війни.

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