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Эксклюзив

Изучать львовское наречие и поддерживать армию: IT-специалисты из Харькова создали приложение для приближения победы

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 22 ноября 2022, 20:00
Інтерв'ю з Максимом Мельничуком — розробником застосунку BE WITH UA

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