Путешествия и вдохновение

Надавать пощечин Путину и потопить российские корабли? Легко! Видеоигры о войне в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 16 октября 2022, 21:00
Відеоігри про війну в Україні - ТОП-10 захопливих ігор
Фото: Pexels

Больше новостей
Чому не треба відкладати життя на потім через війну
“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT
Бесплатные курсы украинского языка
Заговорить на соловьиной за месяц — бесплатные курсы для желающих перейти на украинский язык
Що можна приготувати без світла: страви, які можна приготувати без електроенергії
Клаб-сэндвич, сальса или салат Коул Слоу? Рецепты блюд от Клопотенка, которые можно приготовить без света
Смотреть больше

Материалы по теме

Чому не треба відкладати життя на потім через війну
“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT
Знати як допомогти
Чтобы быстрее восстановиться и помочь: все о бесплатном курсе психологической поддержки
Інфляція в Україні: якою вона буває та як вплине на життя українців
Все подорожает на 30%? Рассказываем об инфляции в Украине и чего от нее ожидать

Видео
0:03:39
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT

Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT
0:06:08
Чи здатні росіяни використовувати Кримський міст після вибухів
Дудки, а не переброска сил! Как взрыв на Крымском мосту подорвал военную мощь РФ
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить
Боеприпасы для HIMARS и еще немного оружия на $725 млн — что входит в новый пакет помощи Украине от США
0:03:08
Дім з конопель
Дом из конопли! Во Львовской области строят дома, в которых все мечтают жить
0:03:34
Запоріжжя
Не понимает, почему осталась жива: история 74-летней жительницы Запорожья, которая потеряла все
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:47
як окупанти нищили Дніпропетровщину
Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем
0:03:26
Святогірськ
Цивилизация возвращается: как сейчас выглядит деоккупированный Святогорск
0:03:33
Психологічна допомога переселенцям
Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье
0:04:11
Як захищають Україну жінки-військовослужбовці
Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии
Больше видео
Бесплатные курсы украинского языка
Читать дальше
Заговорить на соловьиной за месяц — бесплатные курсы для желающих перейти на украинский язык

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь