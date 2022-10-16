Надавать пощечин Путину и потопить российские корабли? Легко! Видеоигры о войне в Украине

Украинцы талантливы во всем и находят оригинальные способы борьбы со стрессом. Уничтожить путинистов, сжечь Москву, побыть в роли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — все это возможно благодаря увлекательным видеоиграм.

У них есть и практическая цель — сбор денег в поддержку украинской армии, а также распространение правды о военных преступлениях россиян в нашем государстве.

Готовься окунуться в виртуальную вселенную и бороться там за справедливость! Издание LIGA.net нашло ТОП-10 лучших компьютерных игр о войне в Украине.

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Putinist Slayer

Истребитель путинистов — эта игра понравится тем, кто яростно ненавидит врагов свободы и демократии.

В компьютерном мире ты можешь наказать кремлевских пропагандистов, политиков и военных генералов РФ.

Разработчики игры — коллектив Bunker 22 — не сдерживали свою фантазию при создании моделей оружия. Кроме Байрактаров и “коктейлей молотова”, ты можешь уничтожать противников лазером, плазмой и даже космической армией трактористов.

Загрузить Putinist Slayer можно в Steam. Также в скором времени игра должна появиться в App Store и Google Play Market. Доходы от игры идут в поддержку ВСУ.

Ukraine War Stories

18 октября выйдет абсолютно бесплатная игра Ukraine War Stories от украинской студии Starni Games. В ней ты сможешь увидеть события первых месяцев войны.

Сцены игры основаны на реальных событиях и опыте очевидцев (гражданских людей), оказавшихся на оккупированной россиянами территории в Гостомеле, Буче и Мариуполе.

Твоя задача — выжить и вырваться из оккупации вместе со своими близкими. Использованные изображения интерфейса — реальные фото, сделанные в указанных городах.

Разработчики уверяют, что их не интересует монетизация игры. Вместо этого важно рассказать миру об ужасах войны в Украине.

Пока что можно скачать демоверсию.

Power & revolution 2022 edition

Вышло уже седьмое обновление игры Geopolitical Simulator 4. Это детализированный геополитический симулятор, в котором ты можешь попробовать себя в роли главы любого государства мира или лидера оппозиции.

В 2022 году разработчики добавили версию о полномасштабной войне России против Украины. Можно играть за Украину или какую-нибудь страну НАТО. Скачать игру можно в Steam.

Glory to the Heroes

Эта игра только готовится к релизу, а разработчики обещают отдавать все доходы от нее в поддержку ВСУ.

Создатели анонсируют масштабные многопользовательские битвы с разными типами войск: пехотой, артиллерией, реактивной техникой, беспилотниками и даже гражданскими.

Если все будет по плану, то игра появится в Steam к концу 2022 года. Позже выйдут версии для других платформ.

Russian warship, go f**k yourself

Минигру Russian warship, go f**k yourself создали два украинских подростка из детской студии Martian Teapots. Загрузить игру можно на их сайте.

Сюжет привлекает внимание к войне в Украине и мужеству украинских военных. Задача игрока — потопить как можно больше российских кораблей.

Фермеры воруют танки

В основу этой мини-игры легла новость о том, что один из украинских фермеров украл российский танк.

Твоя цель — отбуксировать как можно больше вражеской техники на склад. Однако сохраняй бдительность, ведь противник будет беспощадно обстреливать тебя.

Если ты потеряешь три “жизни”, то игра завершается. Сыграть онлайн можно в браузере.

Дать пощечину Путину

А сколько пощечин Путину ты можешь дать менее чем за минуту? Давай проверим! Играй онлайн в Sunflower slap и накажи русского диктатора цветком подсолнечника.

Команда Native Games Studio советует играть с мобильного устройства для большего удобства.

Чернобаевка. День сурка

Россияне совсем не учатся на своих ошибках, а поэтому снова и снова наступают на те же грабли. А ты можешь виртуально показать им дорогу в направлении их корабля.

Для борьбы с оккупантами можешь использовать разные типы оружия.

Игра абсолютно бесплатная и не содержит рекламы. Ведь цель разработчиков не заработать, а дать украинцам возможность немного развлечься в трудные времена.

Установить Чернобаевку пока можно только на Android.

Putler stress relief game

Сжечь Москву или расстрелять Путина? Легко! Преодолевай свой стресс вместе с онлайн-игрой Putler stress relief game.

Она бесплатная, а все деньги от рекламы идут в поддержку ВСУ.

Битва за Украину

Интересно, что онлайн игра начинается с текущей даты и примерного текущего расположения сил ВСУ.

Тебе нужно перемещать украинские войска по территории государства и атаковать противника так, чтобы российские оккупанты отступили за наши границы.

А еще в игре можно донатить на ВСУ и смотреть обучающие видео по военному делу. Играть онлайн можно в браузере.

Впрочем, полностью погружаться в онлайн-мир может быть опасно. Читай, почему и как возникает игромания, а также как ее предотвратить.

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