Надавати ляпасів Путіну та потопити російські кораблі? Легко! Відеоігри про війну в Україні

Українці талановиті в усьому та знаходять оригінальні способи боротьби зі стресом. Знищити путіністів, спалити Москву, побути в ролі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — все це можливо завдяки захопливим відеоіграм.

У них є й практична мета — збір грошей на підтримку української армії, а також поширення правди про воєнні злочини росіян у нашій державі.

Тож готуйся поринути у віртуальний всесвіт та боротись там за справедливість! Видання LIGA.net знайшло ТОП-10 найкращих комп’ютерних ігор про війну в Україні.

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Putinist Slayer

Винищувач путіністів — ця гра точно сподобається тим, хто люто ненавидить ворогів свободи та демократії.

У комп’ютерному світі ти можеш покарати кремлівських пропагандистів, політиків та військових генералів РФ.

Розробники гри — колектив Bunker 22 — не стримували свою фантазію під час створення моделей зброї. Окрім Байрактарів та “коктейлів молотова”, ти можеш знищувати противників лазером, плазмою та навіть космічною армією трактористів.

Завантажити Putinist Slayer можна у Steam. Також незабаром гра має з’явитись в App Store та Google Play Market. Прибутки від гри йдуть на підтримку ЗСУ.

Ukraine War Stories

18 жовтня вийде повністю безкоштовна гра Ukraine War Stories від української студії Starni Games. У ній ти зможеш побачити події перших місяців війни.

Сцени гри засновані на реальних подіях та досвіді очевидців (цивільних людей), які опинились на окупованій росіянами території в Гостомелі, Бучі та Маріуполі.

Твоє завдання — вижити та вирватись з окупації разом зі своїми близькими. Використані зображення інтерфейсу — реальні фото, зроблені в зазначених містах.

Розробники запевняють, що їх не цікавить монетизація гри. Натомість важливо розповісти світу про жахи війни в Україні.

Поки що можна завантажити демоверсію.

Power & revolution 2022 edition

Вийшло вже сьоме оновлення гри Geopolitical Simulator 4. Це деталізований геополітичний симулятор, у якому ти можеш спробувати себе в ролі глави будь-якої держави світу або ж лідера опозиції.

У 2022 році розробники додали версію про повномасштабну війну Росії проти України. Можна грати за Україну чи якусь з країн НАТО. Завантажити гру можна у Steam.

Glory to the Heroes

Ця гра лише готується до релізу, а розробники обіцяють віддавати всі прибутки від неї на підтримку ЗСУ.

Творці анонсують масштабні багатокористувацькі битви з різними типами війська: піхотою, артилерією, реактивною технікою, безпілотниками та навіть цивільними.

Якщо все буде за планом, то гра з’явиться у Steam до кінця 2022 року. Пізніше вийдуть версії для інших платформ.

Russian warship, go f**k yourself

Міні-гру Russian warship, go f**k yourself створили двоє українських підлітків з дитячої студії Martian Teapots. Завантажити гру можна на їхньому сайті.

Сюжет привертає увагу до війни в Україні та мужності українських військових. Завдання гравця — потопити якомога більше російських кораблів.

Фермери крадуть танки

В основу цієї міні-гри лягла новина про те, що один з українських фермерів вкрав російський танк.

Твоя мета — відбуксирувати якомога більше ворожої техніки на склад. Проте зберігай пильність, адже противник нещадно обстрілюватиме тебе.

Якщо ти втратиш три “життя”, то гра завершується. Зіграти онлайн можна у браузері.

Дати ляпаса Путіну

А скільки ляпасів Путіну ти можеш дати менш ніж за хвилину? Нумо перевіримо! Грай онлайн у Sunflower slap та покарай російського диктатора квіткою соняшника.

Команда Native Games Studio радить грати з мобільного пристрою для більшої зручності.

Чорнобаївка. День бабака

Росіяни зовсім не вчаться на своїх помилках, а тому знову й знову наступають на ті самі граблі. А ти можеш віртуально показати їм дорогу в напрямку їхнього ж корабля.

Для боротьби з окупантами можеш використовувати різні типи зброї.

Гра абсолютно безкоштовна та не містить реклами. Адже мета розробників не заробити, а дати українцям можливість трохи розважитись у скрутні часи.

Встановити Чорнобаївку поки що можна лише на Android.

Putler stress relief game

Спалити Москву чи розстріляти Путіна? Легко! Долай свій стрес разом з онлайн-грою Putler stress relief game.

Вона безкоштовна, а всі гроші від реклами йдуть на підтримку ЗСУ.

Битва за Україну

Цікаво, що онлайн-гра починається з поточної дати та приблизного поточного розташування сил ЗСУ.

Тобі треба переміщувати українські війська по території держави та атакувати противника так, щоб російські окупанти відступили за наші кордони.

А ще у грі можна донатити на ЗСУ та дивитись навчальні відео з військової справи. Грати онлайн можна у браузері.

Утім повністю поринати в онлайн-світ може бути небезпечно. Читай, чому та як виникає ігроманія, а також як їй запобігти.

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