Психологія

Ті, хто живе у вигаданому світі азарту — що мотивує людей грати та чому виникає ігроманія

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Серпня 2022, 18:00
Чому та як виникає ігроманія - пояснює психологиня
Фото: Unsplash

Більше новин
Прості рекомендації дієтолога
Єдина краса – це здоров’я: прості рекомендації дієтолога, щоб налагодити свій раціон
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Класичний чи безалкогольний, який обереш ти? Рецепти освіжаючого мохіто від Джеймі Олівера
Як зберегти здоров'я вен та запобігти варикозу - поради лікаря
Варикозу можна уникнути! Три корисні звички для збереження здоров’я твоїх вен
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як завжди стояти на своєму
Боїшся попросити підвищення чи відстояти свої права? Читай, як завжди стояти на своєму
як зберегти стосунки під час війни
Ніщо не зруйнує ваш маленький світ, у якому ви разом щасливі: як зберегти стосунки під час війни
Що таке mindfullness
Як заспокоїтися та зібрати думки докупи. Розповідаємо про практику mindfulness
нав'язливі думки
У полоні нав’язливих думок. Що таке румінація і як її позбутися

Відео
0:02:15
Олександр Святов

Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
0:02:38
Наслідки обстрілу Широківської громади 14.08.2022 - ситуація в Дніпропетровській області
Уламок снаряда влучив у серце й убив молодого батька — ситуація в прифронтовій Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 14 серпня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 14 серпня
0:04:57
історії постраждалих від обстрілу Нікополя
Вийшов зі спальні — і за хвилину туди прилетіла ракета: історії постраждалих від обстрілу Нікополя
0:02:03
Винагорода за окупанта
Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів
0:10:03
Герої Чернігівщині
“Матусі гріли своїх і чужих діток власним тілом та грілочками”. Як у блокадному Чернігові малюки з’являлися на світ під обстрілами
Ситуація на Запорізькій АЕС 13.08.2022 - варіанти розвитку подій
Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи
0:06:29
Опалювальний сезон 2022 в Україні - до чого готуватись українцям
Українцям варто закуповувати буржуйки та дрова? Як різні області готуються до опалювального сезону 2022/23
Ті, хто живе у вигаданому світі азарту — що мотивує людей грати та чому виникає ігроманія
За крок до Третьої світової! Берлінська стіна, уроки німецької історії та її вплив на ситуацію в Україні
0:06:24
Ситуація на фронті в Україні 13.08.2022 - серпневий перелом почався
Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні
Більше відео
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Читати далі
Виплати для пенсіонерів від міжнародних організацій. Хто зможе отримати кошти через платформу єДопомога

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь