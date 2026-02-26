Стиль життя Техно
Реклама

Galaxy S26+: великий QHD+ дисплей і баланс флагманських можливостей

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Лютого 2026, 17:45 3 хв.
Фото: Foxtrot

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь