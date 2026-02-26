Galaxy S26+: великий QHD+ дисплей і баланс флагманських можливостей

Galaxy S26+ — це варіант для тих, кому потрібен більший екран і комфорт під час перегляду відео, роботи з текстом та багатозадачності. Дисплей 6,7” QHD+ робить інтерфейс деталізованим, а контент – виразним навіть на діагоналі, де дрібні елементи мають значення.

Корпус 75,8 x 158,4 x 7,3 мм при вазі 190 г зберігає відчуття тонкого смартфона, але дає більше простору для перегляду, набору тексту та редагування фото. Саме тому Galaxy S26 Plus часто обирають як “золоту середину” між компактністю та максимальною діагоналлю.

Дисплей, продуктивність і автономність

У Galaxy S26+ встановлено Exynos 2600 — процесор, який забезпечує швидку реакцію системи та стабільну роботу застосунків у щоденному темпі. Android 16 у поєднанні з One UI 8.5 додає сучасні функції ОС і знайому логіку керування, коли потрібні швидкі налаштування, зручні жести та продумана багатозадачність. Для зберігання контенту передбачено дві конфігурації: 12 + 256 ГБ або 12 + 512 ГБ — вистачить під фото, відео, офлайн-файли та важкі застосунки.

Автономність підтримує батарея 4900 мА·год, а заряджання орієнтоване на активний графік. Дротове заряджання може поповнити до 69% приблизно за 30 хвилин за допомогою адаптера 45 Вт. Також є надшвидке бездротове заряджання та PowerShare, щоб за потреби підживити сумісні навушники чи інший гаджет. Захист IP68 доречний у побуті та подорожах, коли не хочеться переживати через дощ або пил.

Дисплей 6,7” QHD+ — чіткість і комфорт для відео, читання та роботи з документами;

Розміри 75,8 x 158,4 x 7,3 мм, вага 190 г — великий екран у тонкому корпусі;

Exynos 2600 + Android 16, One UI 8.5 — швидкість інтерфейсу та стабільна багатозадачність;

Пам’ять і сховище 12 + 256 ГБ або 12 + 512 ГБ — вибір під ваш обсяг контенту;

Батарея 4900 мА·год і заряджання: до 69% за ~30 хв (45 Вт), надшвидке бездротове, PowerShare;

Водонепроникність IP68 — захист у щоденних ситуаціях.

Камери Galaxy S26 Plus: зум, портрети та широкі плани

Камери в Galaxy S26+ зібрані так, щоб без зайвих налаштувань отримувати прогнозований результат у різних умовах. Ультраширококутна камера 12 МП F2.2 підходить для пейзажів, архітектури та зйомки в приміщенні, коли потрібно “вмістити більше”.

Основний модуль 50 МП підтримує 2x зум оптичної якості та має OIS з діафрагмою F1.8 — це допомагає знімати різкіше з рук і впевненіше ловити момент у русі. Телефото 10 МП із 3x оптичним зумом (F2.4) корисне для портретів і кадрів на дистанції, коли не хочеться підходити ближче. Фронтальна камера 12 МП F2.2 закриває сценарії селфі та відеозв’язку.

Samsung S26 Plus буде доречним вибором, якщо вам важливі великий QHD+ екран, швидка робота системи та практичний набір камер із 3x оптичним зумом. У підсумку Galaxy S26+ дає флагманський рівень комфорту в повсякденних задачах – від контенту до мобільної зйомки.

