MacBook Neo: характеристики та ціна гаджета в Україні

Компанія Apple вперше за багато років радикально переглянула свою цінову політику, випустивши ноутбук, орієнтований на студентів та користувачів, які потребують надійного пристрою для базових завдань за доступною ціною.

MacBook Neo 2026 року фактично замінює собою застарілі моделі та стає найдешевшим входом в екосистему macOS, поєднуючи в собі енергоефективність мобільних платформ та потужність десктопної операційної системи.

MacBook Neo: характеистики новинки

Головною несподіванкою став вибір процесора. Замість лінійки «M», Apple використала чіп A18 Pro, який раніше зарекомендував себе в iPhone як один із найпотужніших та найбільш енергоефективних у світі.

Технічні характеристики MacBook Neo 2026:

Процесор: Apple A18 Pro (6-ядерний CPU: 2 продуктивних та 4 енергоефективних ядра);

Графіка: 5-ядерний GPU з апаратною підтримкою трасування променів;

Дисплей: 13.0-дюймовий Liquid Retina (2408×1506), щільність 219 ppi, яскравість 500 ніт;

Оперативна пам’ять: 8 ГБ уніфікованої пам’яті (пропускна здатність 60 ГБ/с);

Накопичувач: SSD на 256 ГБ або 512 ГБ;

Роз’єм 3.5 мм для навушників;

Автономність: до 16 годин стрімінгу відео або до 11 годин бездротового вебсерфінгу;

Камера: 1080p FaceTime HD;

Вага: 1.23 кг;

Безпека: Touch ID (доступний лише в конфігурації з покращеною Magic Keyboard).

MacBook Neo: ціна в світі та Україні

Офіційна ціна MacBook Neo у США становить $599. У перерахунку за актуальним курсом на початок березня 2026 року це становить приблизно 26 000 гривень.

Проте варто враховувати, що роздрібна ціна в Україні з урахуванням податків (ПДВ) та логістики в офіційних реселерів, очікується на рівні 29 999 – 31 500 гривень за базову модель.

Старт продажів MacBook Neo в Україні заплановано на 11 березня. Попередні замовлення вже відкриті, тож ти можеш його замовити вже сьогодні.

