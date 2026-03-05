Стиль життя Техно

MacBook Neo: характеристики та ціна гаджета в Україні

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Березня 2026, 11:19 2 хв.
macbook neo
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь