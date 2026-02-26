Samsung Galaxy S26: коли вийде лінійка флагманів та їх характеристика

Вчора, 25 лютого 2026 року, у Сан-Франциско відбулася одна з найочікуваніших подій у світі технологій — презентація Galaxy Unpacked.

Компанія Samsung офіційно представила свою нову флагманську лінійку Galaxy S26, яка складається з трьох моделей: S26, S26+ та S26 Ultra. Цього року південнокорейський гігант зробив ставку не лише на залізо, а й на революційну інтеграцію штучного інтелекту Galaxy AI третього покоління та конфіденційність, представивши перший у світі смартфон із вбудованим приватним екраном.

Samsung Galaxy S26: дата виходу новинки

Попередні замовлення на Galaxy S26 в усьому світі відкрилися сьогодні, 26 лютого. Офіційний старт продажів у магазинах заплановано на 11 березня 2026 року.

Орієнтовні стартові ціни у світі складають:

Galaxy S26: від $899 (близько 36 000 – 40 000 грн без урахування податків).

Galaxy S26+: від $1,099 (близько 44 000 – 48 000 грн).

Galaxy S26 Ultra: від $1,299 (близько 52 000 – 58 000 грн).

Samsung Galaxy S26: хаактеристика лінійки флагманів

Зовні лінійка S26 зберегла впізнаваний силует, але стала витонченішою. Моделі отримали округліші грані, а S26 Ultra став на 0,3 мм тоншим за свого попередника, зберігши при цьому титановий корпус. Головною фішкою S26 Ultra став дисплей із технологією Privacy Display, яка обмежує кути огляду так, щоб ніхто поруч не міг прочитати ваші повідомлення чи паролі.

Параметри екранів наступні:

Galaxy S26: 6,3 дюйма, FHD+ AMOLED 2X.

Galaxy S26+: 6,7 дюйма, QHD+ AMOLED 2X.

Galaxy S26 Ultra: 6,9 дюйма, QHD+ AMOLED 2X з піковою яскравістю до 3000.

Всі моделі підтримують адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц та захищені склом нового покоління Gorilla Armor 2.

Під капотом усієї серії встановлено новітній чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (у деяких регіонах — Exynos 2600), який на 7% швидший за попередню версію. Це залізо розроблене спеціально для складних завдань ШІ та важких ігор.

Приємною новиною стало оновлення системи зарядки:

S26 Ultra тепер підтримує швидку дротову зарядку потужністю 60 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор ємністю 5000 мАг до 70% всього за 30 хвилин.

S26+ зберіг 45 Вт при батареї 4900 мАг.

Базовий S26 отримав невеликий буст батареї до 4300 мАг, але обмежений зарядкою у 25 Вт.

Samsung продовжує домінувати у сфері мобільної фотографії. S26 Ultra оснащений основною камерою на 200 Мп, новим 50 Мп перископом із 5-кратним оптичним зумом, 50 Мп ультрашироким об’єктивом та 10 Мп телевіком.

Штучний інтелект тепер автоматично розпізнає сценарії та відновлює деталі навіть при слабкому освітленні, а функція Photo Assist дозволяє домальовувати або видаляти об’єкти на фото одним дотиком.

Базові версії S26 та S26+ отримали перевірений набір із 50 Мп основного сенсора, 12 Мп ультраширіка та 10 Мп телевіка з покращеною обробкою зображень.

Новинки працюють на базі Android 16 із фірмовою оболонкою One UI 8.5. Серед нових ШІ-функцій виділяється Now Nudge — персональний асистент, який аналізує ваші повідомлення у WhatsApp чи Samsung Messages і автоматично пропонує внести подію до календаря, перевіряючи її на конфлікти. Також з’явилася функція Call Screening, яка може відповідати на дзвінки з невідомих номерів за вас, з’ясовуючи мету дзвінка.

