OpenAI навчить ChatGPT вгадувати вік користувачів: як це працюватиме

Епоха, коли для реєстрації в мережі було достатньо просто поставити галочку навпроти пункту мені є 18, поступово відходить у минуле. Компанія OpenAI оголосила про запуск спеціальної моделі прогнозування віку для користувачів ChatGPT.

Тепер нейромережа сама визначатиме, чи є власник акаунта неповнолітнім, аналізуючи його поведінку.

Як ШІ зрозуміє, що вам немає вісімнадцяти

Нова система не покладатиметься лише на вказану в профілі дату народження. Натомість OpenAI використовуватиме комплекс сигналів на рівні облікового запису.

Модель аналізуватиме, як давно створено акаунт, о котрій годині користувач найактивніший (наприклад, під час шкільних уроків або пізно ввечері) та які саме запити він формулює.

Такий підхід дозволить ChatGPT автоматично маркувати профілі, які, ймовірно, належать підліткам.

Навіщо це потрібно: безпека та обмеження

Якщо алгоритм запідозрить, що користувачеві менше ніж 18 років, до акаунта автоматично застосують жорсткіші налаштування безпеки. Йдеться про блокування доступу до чутливих тем, зокрема матеріалів, що стосуються самопошкодження або іншого шкідливого контенту.

В OpenAI передбачили ймовірність помилок: якщо дорослого користувача випадково запишуть у діти, він зможе підтвердити свою особу через сторонній сервіс верифікації Persona.

Контекст: судові позови та тиск влади

Запровадження таких інструментів — це не лише турбота про юзерів, а й відповідь на серйозний тиск з боку регуляторів. Зараз Федеральна торгова комісія США (FTC) активно розслідує вплив чат-ботів на психіку дітей. Більше того, OpenAI фігурує у кількох резонансних судових справах. Зокрема, йдеться про трагічний випадок самогубства підлітка, який пов’язують із тривалим використанням ChatGPT.

Компанія вже почала формувати раду з восьми незалежних експертів, які вивчатимуть вплив ШІ на ментальне здоров’я. Також у 2025 році було запущено розширений батьківський контроль.

OpenAI зазначає, що точність системи прогнозування віку зростатиме поступово. Найближчими тижнями інструмент почнуть тестувати на території Європейського Союзу, де вимоги до захисту персональних даних та безпеки неповнолітніх є одними з найсуворіших у світі.

Детально про унікальний випадок використання штучного інтелекту для підготовки теракту читай у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!