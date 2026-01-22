OpenAI научит ChatGPT угадывать возраст пользователей: как это будет работать

Эпоха, когда для регистрации в сети было достаточно просто поставить галочку напротив пункта мне есть 18, постепенно уходит в прошлое. Компания OpenAI объявила о запуске специальной модели прогнозирования возраста для пользователей ChatGPT.

Теперь нейросеть сама будет определять, является ли владелец аккаунта несовершеннолетним, анализируя его поведение.

Как ИИ поймет, что вам нет восемнадцати

Новая система не будет полагаться только на указанную в профиле дату рождения. Вместо этого OpenAI будет использовать комплекс сигналов на уровне учетной записи.

Модель будет анализировать, как давно создан аккаунт, в какое время суток пользователь наиболее активен (например, во время школьных уроков или поздно вечером) и какие именно запросы он формулирует.

Такой подход позволит ChatGPT автоматически маркировать профили, которые, вероятно, принадлежат подросткам.

Читать по теме Atlas ChatGPT: новинка OpenAI, заставляющая волноваться Google Новинка от OpenAI может превзойти легендарный Google Chrome.

Зачем это нужно: безопасность и ограничения

Если алгоритм заподозрит, что пользователю меньше 18 лет, к аккаунту автоматически применят более жесткие настройки безопасности. Речь идет о блокировке доступа к чувствительным темам, в частности, материалам, связанным с самоповреждением или другим вредным контентом.

В OpenAI предусмотрели вероятность ошибок: если взрослого пользователя случайно запишут в дети, он сможет подтвердить свою личность через сторонний сервис верификации Persona.

Контекст: судебные иски и давление властей

Внедрение таких инструментов — это не только забота о юзерах, но и ответ на серьезное давление со стороны регуляторов. Сейчас Федеральная торговая комиссия США (FTC) активно расследует влияние чат-ботов на психику детей.

Более того, OpenAI фигурирует в нескольких резонансных судебных делах. В частности, речь идет о трагическом случае самоубийства подростка, который связывают с длительным использованием ChatGPT.

Компания уже начала формировать совет из восьми независимых экспертов, которые будут изучать влияние ИИ на ментальное здоровье. Также в 2025 году был запущен расширенный родительский контроль.

OpenAI отмечает, что точность системы прогнозирования возраста будет расти постепенно. В ближайшие недели инструмент начнут тестировать на территории Европейского Союза, где требования к защите персональных данных и безопасности несовершеннолетних являются одними из самых строгих в мире.

Подробно об уникальном случае использования искусственного интеллекта для подготовки теракта читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!