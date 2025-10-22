Atlas ChatGPT: новинка OpenAI, заставляющая волноваться Google

OpenAI 21 октября 2025 года анонсировала ChatGPT Atlas — веб-браузер со встроенным AI ChatGPT. Это суперассистент для реального времени помощи, автоматизации и персонализированного поиска.

Читай в материале детали новшества и чем он отличается от других браузеров.

ChatGPT Atlas: как работает и чем отличается от конкурентов

Все начинается с вкладки для запросов или URL. ChatGPT интегрирован в браузер: кнопка Ask ChatGPT открывает боковую панель для контекстного взаимодействия (вопросы по лекциям, правки документов, покупки).

Опциональная память браузера запоминает подробности для будущих ответов. Режим агента автоматизирует всю работу: открывает вкладки, заполняет формы, бронирует услуги. Также доступен импорт закладок из Chrome.

В отличие от Chrome или Safari Atlas построен вокруг AI: контекстная работа без копирования, с памятью и агентом. Традиционные браузеры добавляют AI как дополнение, в то время как Atlas делает его основой для агентской системы — не только поиска, но и выполнения задач. Присутствует контроль конфиденциальности: выключение на сайтах, удаление памяти.

Atlas входит в конкурентную арену AI-браузеров, где Google Chrome доминирует с более чем 3 миллиардами пользователей, а Perplexity предлагает Comet — браузер с боковой панелью чата и агентом. OpenAI позиционирует Atlas как угрозу для Google Search, предлагая чат с результатами поиска, вкладки для ссылок, изображений, видео и новостей плюс контекстную помощь.

В отличие от Perplexity, фокусированного на поиске, Atlas интегрирует полный браузинг с памятью и агентом, уменьшая фрагментацию. Atlas может привлечь пользователей, уставших от переключения между поиском и чатами, потенциально снизив зависимость от Google или Perplexity для сложных запросов.

