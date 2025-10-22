Стиль жизни Техно

Atlas ChatGPT: новинка OpenAI, заставляющая волноваться Google

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 октября 2025, 17:00 2 мин.
Atlas ChatGPT
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь