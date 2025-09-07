Стиль жизни Техно

Спасти детей от ИИ: после трагедии OpenAI вводит родительский контроль

Мария Дзюба, редактор сайта 07 сентября 2025, 11:00 2 мин.
Спасти детей от ИИ: после трагедии OpenAI вводит родительский контроль
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь