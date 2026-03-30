“Сияние”: украинцы выбрали название для первого национального ИИ

Украина официально заявляет о своем технологическом суверенитете. После масштабного народного голосования, в котором приняли участие более 136 000 граждан, первая национальная большая языковая модель получила официальное имя. Победителем стало символичное и светлое название — Сияние. Об этом пишет Минцифры.

Голос народа: как выбирали имя для украинского ИИ

Этот процесс стал ярким примером цифровой демократии в действии. Команда организаторов отобрала 10 финальных вариантов с особой тщательностью. Главным критерием была абсолютная уникальность: название должно было быть оригинальным, лишенным плагиата и любых юридических рисков.

По результатам открытого голосования, однако Сияние стало безоговорочным фаворитом. За этот вариант отдали свои голоса 22 601 участник. Теперь под этим брендом украинская разработка будет представлять страну на глобальной арене искусственного интеллекта.

Читать по теме Сияние или Арбуз: в Дії стартовало голосование за название для первого украинского ИИ В приложении Дія стартовало голосование: выбирай среди 10 финалистов до 29 марта.

Где будет работать Сяйво: от госуслуг до обороны

Создание национальной LLM — это совместный проект Минцифры и компании Киевстар. Однако Сияние — это не просто очередной айти-релиз, а стратегический инструмент, который планируют внедрить во все ключевые сферы жизни страны.

Основные направления применения нейросети:

Государственные услуги: ускорение обработки запросов и полная автоматизация сервисов;

Оборона: глубокий анализ специфических данных для поддержки принятия решений в сфере безопасности;

Образование и бизнес: база для создания локальных продуктов на основе украинского программного кода;

Экономика: оптимизация внутренних процессов в компаниях и запуск инновационных цифровых стартапов.

Но поскольку II действительно проник во все наши сферы жизни, следует поговорить и о другой стороне общения с языковой моделью. Следует ли обращаться ко II, как к психотерапевту, мы рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!