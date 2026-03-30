“Сяйво”: українці обрали назву для першого національного ШІ

Україна робить історичний крок у розвитку власних високих технологій. Після масштабного опитування, у якому взяли участь понад 136 000 громадян, перша національна велика мовна модель отримала офіційну назву. Переможцем стало символічне слово — Сяйво. Про це пише Мінцифри.

Голос народу: як проходив відбір та хто переміг

Процес вибору назви став справжнім прикладом цифрової демократії. До фінального етапу потрапили 10 варіантів, які команда організаторів відібрала з особливою ретельністю. Головний акцент робили на унікальності: назва мала бути оригінальною, вільною від плагіату та юридичних суперечок.

За результатами голосування, варіант Сяйво став абсолютним фаворитом, отримавши підтримку 22 601 учасника. Тепер цей бренд представлятиме українську розробку на світовій арені штучного інтелекту.

Де працюватиме Сяйво: від держсервісів до оборони

Розробка моделі — це спільний проєкт Мінцифри та компанії Київстар. Проте Сяйво — це не просто черговий технологічний реліз, а потужний інструмент, який планують інтегрувати в усі сфери життя країни.

Ключові напрямки застосування:

Державні послуги: пришвидшення обробки звернень та автоматизація сервісів;

Оборона: аналіз специфічних даних для підтримки безпекових рішень;

Освіта та бізнес: створення локальних продуктів на базі національного коду;

Економіка: оптимізація внутрішніх процесів та запуск нових цифрових стартапів.

Та оскільки ШІ дійсно проник у всі наші сфери життя, варто поговорити й про іншу сторону спілкування з мовною моделлю.

