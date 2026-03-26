Сияние или Арбуз: в Дії стартовало голосование за название для первого украинского ИИ

Украина делает масштабный шаг в технологическое будущее: Министерство цифровой трансформации совместно с компанией Киевстар работают над созданием первой национальной большой языковой модели. Это будет настоящий цифровой мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов граждан. О старте финального голосования за название проекта сообщили в Минцифры.

Почему этот ИИ особенный

Главное отличие украинской разработки от глобальных аналогов — глубокое понимание нашего контекста. Языковая модель будет ориентироваться в украинской истории, языковых особенностях и даже местных диалектах, что сделает цифровые услуги максимально точными и «своими».

LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM — через голосование в Дії, — подчеркнули в ведомстве.

От 3000 предложений до ТОП-10 финалистов

Процесс выбора названия оказался действительно народным: украинцы прислали более 3 000 вариантов. После тщательной проверки на авторские права и соответствие ценностям проекта, в финальный список вошли 10 названий:

Сияние;

Спрашивай;

Слово ;

Звонкая;

Говерла ;

Шепот;

Ищи;

Ядро ;

Арбуз;

Гоми н

Как проголосовать

Присоединиться к созданию истории украинских технологий можно за несколько секунд. Голосование в приложении Дія продлится до 29 марта, 12:00.

Чтобы отдать свой голос, нужно:

Открыть приложение Дія ;

Перейти в раздел Сервисы ;

Выбрать пункт Опрос .

Этот проект является частью стратегии цифрового суверенитета Украины. Собственная языковая модель позволит не зависеть от иностранных алгоритмов в критически важных сервисах и обеспечит надежную основу для развития искусственного интеллекта внутри государства.

Напомним, ранее в Минцифры сообщали о разработке собственной ИИ-модели. Она будет доступна для госучреждений, университетов, ученых, общественных организаций и бизнеса.

