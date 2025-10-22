Atlas ChatGPT: новинка OpenAI, що змушує хвилюватись Google

OpenAI 21 жовтня 2025 року анонсувала ChatGPT Atlas — веб-браузер з вбудованим AI ChatGPT. Це супер-асистент для реального часу допомоги, автоматизації та персоналізованого пошуку.

Читай у матеріалі деталі нововведення та чим він відрізняється від інших браузерів.

ChatGPT Atlas: як працює та чим відрізняється від конкурентів

Все починається з вкладки для запитів чи URL. ChatGPT інтегрований у браузер: кнопка Ask ChatGPT відкриває бічну панель для контекстної взаємодії (запитання з лекцій, правки документів, покупки).

Опціональна пам’ять браузера запам’ятовує деталі для майбутніх відповідей. Режим агента автоматизує всю роботу: відкриває вкладки, заповнює форми, бронює послуги. Також доступний імпорт закладок з Chrome.

На відміну від Chrome чи Safari, Atlas побудований навколо AI: контекстна робота без копіювання, з пам’яттю та агентом. Традиційні браузери додають AI як доповнення, у той час як Atlas робить його основою для агентської системи — не лише пошуку, а виконання завдань. Присутній контроль приватності: вимкнення на сайтах, видалення пам’яті.

Atlas входить у конкурентну арену AI-браузерів, де Google Chrome домінує з понад 3 мільярдами користувачів, а Perplexity пропонує Comet — браузер з бічною панеллю чату та агентом. OpenAI позиціонує Atlas як загрозу для Google Search, пропонуючи чат з результатами пошуку, вкладки для посилань, зображень, відео та новин, плюс контекстну допомогу.

На відміну від Perplexity, фокусованого на пошуку, Atlas інтегрує повний браузинг з пам’яттю та агентом, зменшуючи фрагментацію. Atlas може привернути користувачів, втомлених від перемикання між пошуком і чатами, потенційно зменшивши залежність від Google чи Perplexity для складних запитів.

