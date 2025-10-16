Сміливий апдейт: ChatGPT отримає “дорослу” версію для повнолітніх користувачів

Схоже, ChatGPT зовсім скоро стане сміливішим. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що вже за кілька тижнів користувачі отримають оновлену версію чатбота — з новими можливостями, більш людською поведінкою та навіть опцією отримувати контент для дорослих.

Про це він написав у соцмережі Х, зазначивши, що компанія більше не хоче бути надто обережною й планує дати користувачам більше свободи у спілкуванні з ШІ.

Він пояснив, що спершу команда навмисно зробила ChatGPT досить стриманим — щоб уникнути ризиків для людей із вразливим психічним станом. Але тепер, коли система навчилася розпізнавати кризові ситуації, розробники вирішили послабити обмеження.

Ми хочемо, щоб ChatGPT поводився так, як подобається користувачам: міг бути емоційним, використовував емодзі, реагував як друг — але тільки якщо ви цього самі хочете, — зазначив він.

Читати на тему ChatGPT встановив новий рекорд: скільки людей користуються ШІ щотижня Штучний інтелект, який змінює правила гри: як ChatGPT підкорив мільйони користувачів і що далі готує OpenAI — читай у матеріалі.

За словами Альтмана, у грудні, коли компанія запустить вікову верифікацію, дорослі користувачі зможуть отримувати більш відвертий контент — зокрема еротику.

Ми ставимося до дорослих як до дорослих, — підкреслив він.

Водночас OpenAI обіцяє, що навіть у дорослому режимі чат залишатиметься безпечним: штучний інтелект не створюватиме сцени насильства, приниження чи будь-якого контенту без згоди.

Тож ChatGPT готується до нового етапу — більш особистого, емоційного й відвертого. А користувачі, схоже, отримають шанс познайомитися з ботом, який справді розуміє не лише логіку, а й бажання.

Подеколи розмови з ШІ стають частиною нашого життя. Та чи корисно для психічного здоров’я щодня спілкуватися у чат-ботах? Розповідали про це раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!