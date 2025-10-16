Сміливий апдейт: ChatGPT отримає “дорослу” версію для повнолітніх користувачів

Схоже, ChatGPT зовсім скоро стане сміливішим. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що вже за кілька тижнів користувачі отримають оновлену версію чатбота — з новими можливостями, більш людською поведінкою та навіть опцією отримувати контент для дорослих.
Про це він написав у соцмережі Х, зазначивши, що компанія більше не хоче бути надто обережною й планує дати користувачам більше свободи у спілкуванні з ШІ.
Він пояснив, що спершу команда навмисно зробила ChatGPT досить стриманим — щоб уникнути ризиків для людей із вразливим психічним станом. Але тепер, коли система навчилася розпізнавати кризові ситуації, розробники вирішили послабити обмеження.
Ми хочемо, щоб ChatGPT поводився так, як подобається користувачам: міг бути емоційним, використовував емодзі, реагував як друг — але тільки якщо ви цього самі хочете, — зазначив він.
За словами Альтмана, у грудні, коли компанія запустить вікову верифікацію, дорослі користувачі зможуть отримувати більш відвертий контент — зокрема еротику.
Ми ставимося до дорослих як до дорослих, — підкреслив він.
Водночас OpenAI обіцяє, що навіть у дорослому режимі чат залишатиметься безпечним: штучний інтелект не створюватиме сцени насильства, приниження чи будь-якого контенту без згоди.
Тож ChatGPT готується до нового етапу — більш особистого, емоційного й відвертого. А користувачі, схоже, отримають шанс познайомитися з ботом, який справді розуміє не лише логіку, а й бажання.
