ChatGPT встановив новий рекорд: скільки людей користуються ШІ щотижня

ChatGPT знову побив власний рекорд — кількість його користувачів сягнула 800 мільйонів на тиждень. Про це повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман під час конференції для розробників.

Ще влітку компанія говорила про 700 мільйонів, а навесні — про пів мільярда, тож зростання відбувається шаленими темпами. Якщо така динаміка збережеться, до кінця року аудиторія може перевищити мільярд людей.

Сьогодні ChatGPT — це вже не просто чат-бот для цікавості. Ним користуються журналісти, айтішники, підприємці, студенти й навіть урядові структури.

За словами, навколо сформувалася екосистема з понад 4 мільйонів розробників, а сервери компанії щохвилини обробляють понад шість мільярдів токенів — це мільйони запитів з усього світу.

Щоб розширити можливості платформи, OpenAI представила новий набір інструментів під назвою Apps SDK. Він дозволяє створювати власні додатки прямо всередині ChatGPT.

Альтман пояснив, що це має стати кроком до нового покоління програм — інтерактивних і персоналізованих, із якими можна буде працювати у звичному діалоговому форматі.

Популярність ChatGPT зростає в усіх країнах — від США до Індії та Бразилії. Уже 92% компаній зі списку Fortune 500 використовують його у своїй роботі.

А для багатьох звичайних користувачів він став головним інструментом для навчання, творчості та повсякденних завдань.

OpenAI тим часом розширює інфраструктуру, закуповує потужні чипи для штучного інтелекту й готується до нової ери, коли ChatGPT перестане бути просто ботом для спілкування і стане універсальною платформою для створення власних цифрових помічників.

Детально про унікальний випадок використання штучного інтелекту для підготовки теракту читай у матеріалі.

