Смелое обновление: ChatGPT получит “взрослую” версию для совершеннолетних пользователей.

Похоже, ChatGPT совсем скоро станет смелее. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что уже через несколько недель пользователи получат обновлённую версию чат-бота — с новыми возможностями, более человеческим поведением и даже опцией получать контент для взрослых.

Об этом он написал в соцсети X, отметив, что компания больше не хочет быть чрезмерно осторожной и планирует дать пользователям больше свободы в общении с искусственным интеллектом.

Но теперь, когда система научилась распознавать кризисные ситуации, разработчики решили ослабить ограничения.

Мы хотим, чтобы ChatGPT вел себя так, как нравится пользователям: мог быть эмоциональным, использовать эмодзи, реагировать как друг — но только если вы этого сами хотите, — отметил он.

По словам Альтмана, в декабре, когда компания запустит проверку возраста, взрослые пользователи смогут получать более откровенный контент — в том числе эротику.

Мы относимся к взрослым как к взрослым, — подчеркнул он.

При этом OpenAI обещает, что даже в взрослом режиме чат останется безопасным: искусственный интеллект не будет создавать сцены насилия, унижения или любого контента без согласия.

Так что ChatGPT готовится к новому этапу — более личному, эмоциональному и откровенному. А пользователи, похоже, получат шанс познакомиться с ботом, который понимает не только логику, но и желания.

