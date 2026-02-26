Samsung Galaxy S26: когда выйдет линейка флагманов и их характеристика

Вчера, 25 февраля 2026 года, в Сан-Франциско состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире технологий – презентация Galaxy Unpacked.

Компания Samsung официально представила свою новую флагманскую линейку Galaxy S26, состоящую из трех моделей: S26, S26+ и S26 Ultra. В этом году южнокорейский гигант сделал ставку не только на железо, но и революционную интеграцию искусственного интеллекта Galaxy AI третьего поколения и конфиденциальность, представив первый в мире смартфон со встроенным частным экраном.

Samsung Galaxy S26: дата выхода новинки

Предварительные заказы на Galaxy S26 по всему миру открылись сегодня, 26 февраля. Официальный старт продаж в магазинах намечен на 11 марта 2026 года.

Ориентировочные стартовые цены в мире составляют:

Galaxy S26: от $899 (около 36 000 – 40 000 грн без учета налогов).

Galaxy S26+: от $1,099 (около 44 000 – 48 000 грн).

Galaxy S26 Ultra: от $1,299 (около 52 000 – 58 000 грн).

Samsung Galaxy S26: характер линейки флагманов

Внешне линейка S26 сохранила узнаваемый силуэт, но стала более изощренной. Модели получили более округлые грани, а S26 Ultra стал на 0,3 мм тоньше своего предшественника, сохранив при этом титановый корпус. Главной фишкой S26 Ultra стал дисплей с технологией Privacy Display, ограничивающей углы обзора так, чтобы никто рядом не мог прочитать ваши сообщения или пароли.

Параметры экранов следующие:

Galaxy S26: 6,3 дюйма, FHD+ AMOLED 2X.

Galaxy S26+: 6,7 дюйма, QHD+ AMOLED 2X.

Galaxy S26 Ultra: 6,9 дюйма, QHD+ AMOLED 2X с пиковой яркостью до 3000.

Все модели поддерживают адаптивную частоту обновления 1–120 Гц и защищены стеклом нового поколения Gorilla Armor 2.

Под капотом всей серии установлен новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в некоторых регионах — Exynos 2600), который на 7% быстрее предыдущей версии. Это железо разработано специально для сложных задач ИИ и тяжелых игр.

Приятной новостью стало обновление системы зарядки:

S26 Ultra теперь поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 70% всего за 30 минут.

S26+ сохранил 45 Вт при батарее 4900 мАч.

Базовый S26 получил небольшой буст батареи до 4300 мАч, но ограничен зарядкой в ​​25 Вт.

Samsung продолжает доминировать в области мобильной фотографии. S26 Ultra оснащен основной камерой на 200 Мп, новым 50 Мп перископом с 5-кратным оптическим зумом, 50 Мп ультрашироким объективом и 10 Мп телевизором.

Искусственный интеллект автоматически распознает сценарии и восстанавливает детали даже при слабом освещении, а функция Photo Assist позволяет дорисовывать или удалять объекты на фото одним касанием.

Базовые версии S26 и S26+ получили проверенный набор из 50 Мп основного сенсора, 12 Мп ультраширика и 10 Мп телевизора с улучшенной обработкой изображений.

Новинки работают на базе Android 16 с фирменной One UI 8.5. Среди новых ИИ функций выделяется Now Nudge — персональный ассистент, который анализирует ваши сообщения в WhatsApp или Samsung Messages и автоматически предлагает внести событие в календарь, проверяя его на конфликты. Также появилась функция Call Screening, которая может отвечать на звонки из неизвестных номеров за вас, выясняя цель звонка.

