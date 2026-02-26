Galaxy S26+: большой QHD+ дисплей и баланс флагманских возможностей

Galaxy S26+ — это вариант для тех, кому нужен больший экран и комфорт при просмотре видео, работе с текстом и многозадачности. Дисплей 6,7” QHD+ делает интерфейс детализированным, а контент — выразительным даже на диагонали, где мелкие элементы имеют значение.

Корпус 75,8 x 158,4 x 7,3 мм при весе 190 г сохраняет ощущение тонкого смартфона, но дает больше пространства для просмотра, набора текста и редактирования фотографий. Именно поэтому Galaxy S26 Plus часто выбирают как “золотую середину” между компактностью и максимальной диагональю.

Дисплей, производительность и автономность

В Galaxy S26+ установлен Exynos 2600 — процессор, обеспечивающий быструю реакцию системы и стабильную работу приложений в ежедневном темпе. Android 16 в сочетании с One UI 8.5 добавляет современные функции ОС и знакомую логику управления, когда требуются быстрые настройки, удобные жесты и продуманная многозадачность. Для хранения контента предусмотрено две конфигурации: 12+256 ГБ или 12+512 ГБ — хватит под фото, видео, офлайн-файлы и тяжелые приложения.

Автономность поддерживает батарея 4900 мАч, а зарядка ориентирована на активный график. Проводная зарядка может пополнить до 69% примерно за 30 минут с помощью адаптера 45 Вт. Также имеется сверхбыстрая беспроводная зарядка и PowerShare, чтобы при необходимости подпитать совместимые наушники или другой гаджет. Защита IP68 уместна в быту и путешествиях, когда не хочется переживать из-за дождя или пыли.

Дисплей 6,7” QHD+ — четкость и комфорт для видео, чтения и работы с документами;

Размеры 75,8 x 158,4 x 7,3 мм, вес 190 г — большой экран в тонком корпусе;

Exynos 2600+ Android 16, One UI 8.5 — скорость интерфейса и стабильная многозадачность;

Память и хранилище 12+256 ГБ или 12+512 ГБ — выбор под ваш объем контента;

Батарея 4900 мА·ч и зарядка: до 69% за ~30 мин (45 Вт), сверхбыстрая беспроводная, PowerShare;

Водонепроницаемость IP68 — защита в ежедневных ситуациях.

Камеры Galaxy S26 Plus: зум, портреты и широкие планы

Камеры в Galaxy S26+ собраны так, чтобы без лишних настроек получать прогнозируемый результат в разных условиях. Ультраширокоугольная камера 12 МП F2.2 подходит для пейзажей, архитектуры и съемки в помещении, когда нужно “вместить больше”.

Основной модуль 50 МП поддерживает 2x зум оптического качества и имеет OIS с диафрагмой F1.8 — это помогает снимать резче с рук и увереннее ловить момент в движении. Телефото 10 МП с 3x оптическим зумом (F2.4) полезно для портретов и кадров на дистанции, когда не хочется подходить поближе. Фронтальная камера 12 МП F2.2 закрывает сценарии селфи и видеосвязи.

Samsung S26 Plus будет уместным выбором, если вам важны большой QHD+ экран, быстрая работа системы и практичный набор камер с 3x оптическим зумом. В итоге Galaxy S26+ дает флагманский уровень комфорта в повседневных задачах — от контента до мобильной съемки.

