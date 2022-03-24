Бизнес-батальон. Как крупные предприниматели работают на победу Украины

Большой украинский бизнес отошел от первого шока и начал активно помогать ВСУ и силам теробороны, а также развернул масштабные проекты гуманитарной помощи гражданскому населению. Благотворители прямо говорят о том, что военное вторжение России – преступление, и общественная обязанность бизнеса – подставить плечо государству, армии и всем пострадавшим украинцам.

Эксперты считают, что предприниматели хорошо понимают, что победа – задача не только власти, но и бизнеса, и от ее решения зависит выживание и дальнейшее развитие страны, ее экономики, конкретных предприятий и бизнеса в целом.

Есть понимание, что если придет Россия, то этот бизнес будет разрушен.

— Как бы владельцы бизнеса ни относились к нынешней власти, каких бы политических взглядов ни придерживались, но приход России уничтожит среду, в которой существовал и функционировал этот бизнес. Его просто не будет. По разным подсчетам, крупный бизнес совокупно направил на помощь армии и гражданским людям сотни миллиардов гривен. Но это ничто по сравнению с общей капитализацией их бизнеса, который может исчезнуть при оккупации всей страны, — отмечает Руслан Бортник, директор Украинского института политики.

— Война закончится, и нужно, чтобы страна дальше жила. Потому что если не будет страны, не будет экономики, не будет и бизнеса. Эта работа очень важна.

Сейчас крупный бизнес понимает, что они многое взяли от этого государства. И пришло время отблагодарить его.

Украина дала им стать теми, кем они есть. Возможно, они чувствуют моральную обязанность перед согражданами, — так описывает мотивацию известных предпринимателей-миллиардеров политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Мы исследовали, что большой бизнес делает для победы на примере крупных компаний, работающих в разных экономических отраслях.

Сеть строительных супермаркетов Эпицентр, владельцы – Галина и Александр Гереги. Состояние: $1,51 млрд

Как заявила совладелица компании Галина Герега, Эпицентр уже выделил помощь для страны на общую сумму более 150 млн грн. Компания сосредоточила свои усилия, прежде всего, на гуманитарной помощи.

— По состоянию на сегодняшний день Эпицентр выделил помощь общей стоимостью более 150 млн грн, и в дальнейшем продолжит помогать стране. Для более эффективной координации и распределения помощи мы создали гуманитарные штабы в Киеве и на Западной Украине. Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и т.д.) на нужды украинского народа и перевозку грузов, в том числе из Европы, — отметила Галина Герега.

По ее словам, компания прилагает максимум усилий, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве.

В гуманитарный штаб Эпицентра в столице ежедневно поступают десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости. Компания выстроила полную логистическую цепочку, организовывает адресную доставку и отгрузку помощи во все районы Киева, предоставляет не только собственные помещения и транспортный парк, но и рабочую силу и стратегические запасы товаров. Западный гуманитарный штаб Эпицентра, созданный совместно с Интерспортом Украина, помогает людям теплой одеждой.

В то же время торговая сеть Эпицентр продолжает работу везде, где это возможно, и ни на миг не останавливает работу по дальнейшей поставке в Украину наиболее необходимых стране товаров.

ИНТЕРПАЙП, промышленная компания, владелец – Виктор Пинчук, основатель инвестиционно-консалтинговой группы EastOne

Виктор и Елена Пинчук используют разные механизмы и структуры, чтобы внести свой вклад в защиту Украины от российской агрессии.

— Виктор Пинчук нон-стоп, изо дня в день, в разных форматах общается с мировыми лидерами от политики, бизнеса, медиа, культуры и искусства, ведущими интеллектуалами и лидерами мнений, четко давая понять, что Украина борется не только за себя, но и за Европу, и нуждается в еще более решительной поддержке со стороны Европы и Запада немедленно, — сообщают в пресс-службе.

В частности, как один из механизмов помощи Украине, Виктор и Елена Пинчуки запустили Ukraine Relief Fund (Фонд помощи Украине) – общую благотворительную инициативу на сумму 6 млн долларов США для обеспечения неотложных потребностей украинцев, в частности, медицинскими товарами.

К этой инициативе присоединились Эрик и Венди Шмидт и Schmidt Futures, Роберт Ф. Смит и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation, основанные Эндрю и Николой Форрест, Билл Форд и General Atlantic Foundation и другие.

Кроме деятельности Фонда помощи Украине, они работают по следующим направлениям: в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями они осуществляют поиск за границей, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, которые применяются при тяжелых ранениях, в частности реанимационных рюкзаков и т.п.

МХП, крупнейший украинский производитель курятины, владелец Юрий Косюк. Состояние — $780 млн.

Как отметили в пресс-службе МХП, компания сосредоточена на поддержке продовольственной безопасности страны, в первую очередь – в наиболее “горячих” точках, где ведутся активные боевые действия и есть недостаток продовольствия.

— 6 500 тонн бесплатной продукции на общую сумму свыше 390 млн грн МХП и Благотворительный фонд МХП – Громаді передали тем, кто в ней больше всего нуждается.

Наши приоритеты – помощь в первую очередь получают регионы активных боевых действий.

Это наши защитники и спасатели из ВСУ и теробороны, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые помогают детям-сиротам и ​​пожилым людям, а также люди, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию, — заявили в пресс-службе компании.

Группа компаний DIM, один из ведущих столичных девелоперов. Владельцы – Александр и Андрей Насиковски

По словам главы пресс-службы группы компаний DIM Ирины Михалевой, девелоперы взяли на себя роль “строительной армии” и активно работают над созданием оборонных инженерных сооружений в столице и пригороде.

— С начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа компаний DIM ведет активную работу в направлении поддержки ВСУ и Украины в целом. Мы помогали обустраивать блокпосты в окрестностях столицы, обеспечивая тероборону бетоноблоками и песком, рыть окопы, предоставляя строительную технику и т.д. 28 февраля мы в лице учредителя и управляющего партнера Александра Насиковского перечислили на счет Вооруженных сил Украины 1 млн грн, – сообщила Ирина Михалева.

По ее словам, значительное количество сотрудников компании вступили в ряды ВСУ и теробороны, а сама компания работает в режиме “бизнес-батальона”.

— Наши сотрудники встали на защиту своей страны: кто в рядах ВСУ и территориальной обороны, а кто в рядах волонтеров и общественных активистов. Они защищают свои родные города и села, заботятся о семье и близких, организовывают закупки новейшего оружия и средств защиты, воюют словом и делом в медиа и диджитал-пространстве.

Сегодня мы как никогда стали единым большим сердцем, которое бьется в ритме ежедневного труда и побед для нашей победы.

DIM вместе с десятками других крупных компаний стала бизнес-батальоном, который кормит, лечит, строит, перевозит и заботится об украинцах, — отметили в компании.

Chernovetskyi Investment Group, владелец – Степан Черновецкий. Состояние: $213 млн

По данным компании, по состоянию на 23 марта Chernovetskyi Investment Group предоставила пособие на общую сумму около 55 млн грн. В частности, 9,2 млн грн перечислено на специальный счет НБУ, в фонды Вернись живым и Save Ukraine; 2,1 млн грн предоставлено на продукты питания; 13,9 млн грн — на амуницию, транспорт, одежду и оборудование для нужд теробороны и 30 млн грн — для приобретения военных ОВГЗ.

Фонд планирует оказывать помощь и в дальнейшем.

Также СIG сохраняет рабочие места всех работников собственных компаний с выплатой заработной платы.

— Моя компания, Chernovetskyi Investment Group, вся моя команда и я всегда были украинскими не только “по прописке”, но и в сердце. Мы верим в Украину, и мы продолжим вносить свой вклад в ее развитие. Как и миллионы наших соотечественников в эти дни, мы помогаем прямо сейчас выстоять, а затем восстановиться. Мы направляем средства на гуманитарные цели и поддерживаем тысячи работников наших компаний и их семьи в это сложное время, — говорится в официальном заявлении компании.

Компания SCM, крупнейшая финансово-промышленная группа Украины с активами в ТЭК, металлургии и других отраслях, собственник – Ринат Ахметов. Состояние $7,6 млрд

Как и положено крупнейшему инвестору, SCM ведет ряд проектов по масштабной поддержке ВСУ, теробороны и гражданского населения в разных регионах страны. Финансовая помощь предприятий группы составила более 600 млн. грн.

В частности, по состоянию на 23 марта SCM выделила 100 млн грн в помощь теробороне Киева, Метинвест приобрел для ТРО средства защиты на 330 млн грн, ПУМБ направил на ВСУ и ТРО 69,4 млн грн, YASNO выделил 5 млн грн на гуманитарную помощь, Укртелеком предоставил 18,4 млн грн на помощь ВСУ и ТРО, HarVeast Holding предоставил 600 тыс грн помощи ВСУ, Lemtrans предоставил 20 млн грн в помощь ВСУ и 650 тыс. грн на ТРО, ФК Шахтер передал ВСУ одежду на сумму свыше 1 млн грн, ДТЭК предоставил 1,05 млн грн на нужды ТРО и детских больниц Киева.

Предприятия группы оказывают комплексную помощь по многим направлениям. Энергетический холдинг ДТЭК обеспечивает бесплатные поставки электричества медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба. Предоставляет складские помещения под гуманитарную помощь, бомбоубежища, обустраивает и снабжает их провизией, генераторами, медикаментами и т.д.

Металлургическая Группа Метинвест, в свою очередь, подготовила около 5500 спальных мест для переселенцев, снабжает беженцев питьевой водой, пищевыми продуктами и лекарствами. Предприятия SCM активно помогают подразделениям теробороны, предоставляя транспорт, защитные инженерные сооружения, экипировку, средства защиты и медицинскую помощь.

– Позиция и SCM, и лично Рината Ахметова однозначна: военное вторжение России – это преступление, а армия России – оккупанты. И при нынешних тяжелых условиях компания активно помогает как украинской экономике, так и армии и простым людям, наиболее пострадавшим от войны.

После 24 февраля все бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова, ФК “Шахтер” включились в активную помощь. SCM помогает и армии: мы понимаем, что масштабы военной агрессии таковы, что государство все равно нуждается в помощи бизнесу здесь и сейчас. Везде, где мы можем быть полезны, мы делаем то, что нужно, – отмечает директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.

И с таким подходом сложно не согласиться. Сегодня понятно, что без помощи крупных, малых и средних предпринимателей страна не смогла бы давать такой эффективный отпор врагу, и не имела бы возможности оказывать столько всесторонней помощи для спасения украинцев, находящихся в местах гуманитарных катастроф.

Во время вторжения бизнес показал, что является неотъемлемой и крайне важной частью украинского общества, на которую это общество может рассчитывать в трудные времена.

Этой публикацией мы открываем цикл материалов о помощи, оказываемой украинским бизнесом нашим бойцам и гражданскому населению. Продолжение следует.