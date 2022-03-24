Бизнес-батальон. Как крупные предприниматели работают на победу Украины

Большой украинский бизнес отошел от первого шока и начал активно помогать ВСУ и силам теробороны, а также развернул масштабные проекты гуманитарной помощи гражданскому населению. Благотворители прямо говорят о том, что военное вторжение России – преступление, и общественная обязанность бизнеса – подставить плечо государству, армии и всем пострадавшим украинцам.
Эксперты считают, что предприниматели хорошо понимают, что победа – задача не только власти, но и бизнеса, и от ее решения зависит выживание и дальнейшее развитие страны, ее экономики, конкретных предприятий и бизнеса в целом.
Есть понимание, что если придет Россия, то этот бизнес будет разрушен.
Есть понимание, что если придет Россия, то этот бизнес будет разрушен.
— Как бы владельцы бизнеса ни относились к нынешней власти, каких бы политических взглядов ни придерживались, но приход России уничтожит среду, в которой существовал и функционировал этот бизнес. Его просто не будет. По разным подсчетам, крупный бизнес совокупно направил на помощь армии и гражданским людям сотни миллиардов гривен. Но это ничто по сравнению с общей капитализацией их бизнеса, который может исчезнуть при оккупации всей страны, — отмечает Руслан Бортник, директор Украинского института политики.
— Война закончится, и нужно, чтобы страна дальше жила. Потому что если не будет страны, не будет экономики, не будет и бизнеса. Эта работа очень важна.
Сейчас крупный бизнес понимает, что они многое взяли от этого государства. И пришло время отблагодарить его.
Сейчас крупный бизнес понимает, что они многое взяли от этого государства. И пришло время отблагодарить его.
Украина дала им стать теми, кем они есть. Возможно, они чувствуют моральную обязанность перед согражданами, — так описывает мотивацию известных предпринимателей-миллиардеров политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Мы исследовали, что большой бизнес делает для победы на примере крупных компаний, работающих в разных экономических отраслях.
Как заявила совладелица компании Галина Герега, Эпицентр уже выделил помощь для страны на общую сумму более 150 млн грн. Компания сосредоточила свои усилия, прежде всего, на гуманитарной помощи.
— По состоянию на сегодняшний день Эпицентр выделил помощь общей стоимостью более 150 млн грн, и в дальнейшем продолжит помогать стране. Для более эффективной координации и распределения помощи мы создали гуманитарные штабы в Киеве и на Западной Украине. Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и т.д.) на нужды украинского народа и перевозку грузов, в том числе из Европы, — отметила Галина Герега.
По ее словам, компания прилагает максимум усилий, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве.
В гуманитарный штаб Эпицентра в столице ежедневно поступают десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости. Компания выстроила полную логистическую цепочку, организовывает адресную доставку и отгрузку помощи во все районы Киева, предоставляет не только собственные помещения и транспортный парк, но и рабочую силу и стратегические запасы товаров. Западный гуманитарный штаб Эпицентра, созданный совместно с Интерспортом Украина, помогает людям теплой одеждой.
В то же время торговая сеть Эпицентр продолжает работу везде, где это возможно, и ни на миг не останавливает работу по дальнейшей поставке в Украину наиболее необходимых стране товаров.
Виктор и Елена Пинчук используют разные механизмы и структуры, чтобы внести свой вклад в защиту Украины от российской агрессии.
— Виктор Пинчук нон-стоп, изо дня в день, в разных форматах общается с мировыми лидерами от политики, бизнеса, медиа, культуры и искусства, ведущими интеллектуалами и лидерами мнений, четко давая понять, что Украина борется не только за себя, но и за Европу, и нуждается в еще более решительной поддержке со стороны Европы и Запада немедленно, — сообщают в пресс-службе.
В частности, как один из механизмов помощи Украине, Виктор и Елена Пинчуки запустили Ukraine Relief Fund (Фонд помощи Украине) – общую благотворительную инициативу на сумму 6 млн долларов США для обеспечения неотложных потребностей украинцев, в частности, медицинскими товарами.
К этой инициативе присоединились Эрик и Венди Шмидт и Schmidt Futures, Роберт Ф. Смит и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation, основанные Эндрю и Николой Форрест, Билл Форд и General Atlantic Foundation и другие.
Кроме деятельности Фонда помощи Украине, они работают по следующим направлениям: в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями они осуществляют поиск за границей, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, которые применяются при тяжелых ранениях, в частности реанимационных рюкзаков и т.п.
Как отметили в пресс-службе МХП, компания сосредоточена на поддержке продовольственной безопасности страны, в первую очередь – в наиболее “горячих” точках, где ведутся активные боевые действия и есть недостаток продовольствия.
— 6 500 тонн бесплатной продукции на общую сумму свыше 390 млн грн МХП и Благотворительный фонд МХП – Громаді передали тем, кто в ней больше всего нуждается.
Наши приоритеты – помощь в первую очередь получают регионы активных боевых действий.
Наши приоритеты – помощь в первую очередь получают регионы активных боевых действий.
Это наши защитники и спасатели из ВСУ и теробороны, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые помогают детям-сиротам и пожилым людям, а также люди, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию, — заявили в пресс-службе компании.
По словам главы пресс-службы группы компаний DIM Ирины Михалевой, девелоперы взяли на себя роль “строительной армии” и активно работают над созданием оборонных инженерных сооружений в столице и пригороде.
— С начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа компаний DIM ведет активную работу в направлении поддержки ВСУ и Украины в целом. Мы помогали обустраивать блокпосты в окрестностях столицы, обеспечивая тероборону бетоноблоками и песком, рыть окопы, предоставляя строительную технику и т.д. 28 февраля мы в лице учредителя и управляющего партнера Александра Насиковского перечислили на счет Вооруженных сил Украины 1 млн грн, – сообщила Ирина Михалева.
По ее словам, значительное количество сотрудников компании вступили в ряды ВСУ и теробороны, а сама компания работает в режиме “бизнес-батальона”.
— Наши сотрудники встали на защиту своей страны: кто в рядах ВСУ и территориальной обороны, а кто в рядах волонтеров и общественных активистов. Они защищают свои родные города и села, заботятся о семье и близких, организовывают закупки новейшего оружия и средств защиты, воюют словом и делом в медиа и диджитал-пространстве.
Сегодня мы как никогда стали единым большим сердцем, которое бьется в ритме ежедневного труда и побед для нашей победы.
Сегодня мы как никогда стали единым большим сердцем, которое бьется в ритме ежедневного труда и побед для нашей победы.
DIM вместе с десятками других крупных компаний стала бизнес-батальоном, который кормит, лечит, строит, перевозит и заботится об украинцах, — отметили в компании.
По данным компании, по состоянию на 23 марта Chernovetskyi Investment Group предоставила пособие на общую сумму около 55 млн грн. В частности, 9,2 млн грн перечислено на специальный счет НБУ, в фонды Вернись живым и Save Ukraine; 2,1 млн грн предоставлено на продукты питания; 13,9 млн грн — на амуницию, транспорт, одежду и оборудование для нужд теробороны и 30 млн грн — для приобретения военных ОВГЗ.
Фонд планирует оказывать помощь и в дальнейшем.
Также СIG сохраняет рабочие места всех работников собственных компаний с выплатой заработной платы.
— Моя компания, Chernovetskyi Investment Group, вся моя команда и я всегда были украинскими не только “по прописке”, но и в сердце. Мы верим в Украину, и мы продолжим вносить свой вклад в ее развитие. Как и миллионы наших соотечественников в эти дни, мы помогаем прямо сейчас выстоять, а затем восстановиться. Мы направляем средства на гуманитарные цели и поддерживаем тысячи работников наших компаний и их семьи в это сложное время, — говорится в официальном заявлении компании.
Как и положено крупнейшему инвестору, SCM ведет ряд проектов по масштабной поддержке ВСУ, теробороны и гражданского населения в разных регионах страны. Финансовая помощь предприятий группы составила более 600 млн. грн.
В частности, по состоянию на 23 марта SCM выделила 100 млн грн в помощь теробороне Киева, Метинвест приобрел для ТРО средства защиты на 330 млн грн, ПУМБ направил на ВСУ и ТРО 69,4 млн грн, YASNO выделил 5 млн грн на гуманитарную помощь, Укртелеком предоставил 18,4 млн грн на помощь ВСУ и ТРО, HarVeast Holding предоставил 600 тыс грн помощи ВСУ, Lemtrans предоставил 20 млн грн в помощь ВСУ и 650 тыс. грн на ТРО, ФК Шахтер передал ВСУ одежду на сумму свыше 1 млн грн, ДТЭК предоставил 1,05 млн грн на нужды ТРО и детских больниц Киева.
Предприятия группы оказывают комплексную помощь по многим направлениям. Энергетический холдинг ДТЭК обеспечивает бесплатные поставки электричества медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба. Предоставляет складские помещения под гуманитарную помощь, бомбоубежища, обустраивает и снабжает их провизией, генераторами, медикаментами и т.д.
Металлургическая Группа Метинвест, в свою очередь, подготовила около 5500 спальных мест для переселенцев, снабжает беженцев питьевой водой, пищевыми продуктами и лекарствами. Предприятия SCM активно помогают подразделениям теробороны, предоставляя транспорт, защитные инженерные сооружения, экипировку, средства защиты и медицинскую помощь.
– Позиция и SCM, и лично Рината Ахметова однозначна: военное вторжение России – это преступление, а армия России – оккупанты. И при нынешних тяжелых условиях компания активно помогает как украинской экономике, так и армии и простым людям, наиболее пострадавшим от войны.
После 24 февраля все бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова, ФК “Шахтер” включились в активную помощь. SCM помогает и армии: мы понимаем, что масштабы военной агрессии таковы, что государство все равно нуждается в помощи бизнесу здесь и сейчас. Везде, где мы можем быть полезны, мы делаем то, что нужно, – отмечает директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.
И с таким подходом сложно не согласиться. Сегодня понятно, что без помощи крупных, малых и средних предпринимателей страна не смогла бы давать такой эффективный отпор врагу, и не имела бы возможности оказывать столько всесторонней помощи для спасения украинцев, находящихся в местах гуманитарных катастроф.
Во время вторжения бизнес показал, что является неотъемлемой и крайне важной частью украинского общества, на которую это общество может рассчитывать в трудные времена.
Во время вторжения бизнес показал, что является неотъемлемой и крайне важной частью украинского общества, на которую это общество может рассчитывать в трудные времена.
Этой публикацией мы открываем цикл материалов о помощи, оказываемой украинским бизнесом нашим бойцам и гражданскому населению. Продолжение следует.