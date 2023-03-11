Херсонська область після звільнення: як зараз живуть деокуповані села

До звільнених сіл на Херсонщині повертаються люди й життя. Після восьми місяців російської окупації селяни беруться відновлювати потрощені окупантами обійстя.

До повномасштабної війни у Киселівці Херсонської області мешкало понад дві тисячі людей, зараз у селі — лише половина.

Обговорити останні новини селяни збираються у центрі Киселівки, де роздають гуманітарку. Люди радо діляться головною новиною — нарешті відкривається тутешня амбулаторія.

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Коли росіяни у березні окупували село будівля медичного закладу взяла на себе перший удар. Завідувач амбулаторії Олександр Дудик розповідає, що окупанти виїжджали за село, щоб бити по ньому снарядами.

Після перших обстрілів лікарі вирішили медичний заклад зачинити та почали надавати місцевим медичну допомогу вдома.

У понівеченій амбулаторії вікна спочатку затулили плівкою, а коли звільнили село — встановили нові склопакети. Ще під час окупації, розповідає Олександр, самотужки полагодили дах та пошкоджені ворожими снарядами газові труби.

У сусідньому селі Зелений Гай по хатах мешкали окупанти, була і ворожа техніка. Та місцеві розповідають про ювелірну роботу наших захисників — усе село вціліле, обстрілювали виключно позиції окупантів, що були навколо села.

Місцеві після деокупації лише чекають на розмінування, аби розпочати посівну. Селяни тішаться, що вистояли та дочекались звільнення. Певні, що скоро всі окуповані території знову будуть під українським прапором.

Українські захисники на Херсонському напрямку теж налаштовані рішуче та прагнуть якомога швидше звільнити рідну землю від загарбників. Читай, який бойовий дух у наших захисників.

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