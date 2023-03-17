Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя

Повне відновлення Ізюму. Вцілілого від російських обстрілів будинку в центрі міста не знайти — поліклініка, школа, багатоповерхівки — пошкоджені ворожою артилерією та авіацією.

У звільненому Ізюмі на Харківщині комунальники розбирають встановлені під час окупації російські блокпости, а найближчим часом міська рада влаштує велику весняну толоку.

— Було дуже багато, на кожній дорозі, на кожному перехресті були блокпости, перевіряли всіх людей. Ми носили не тільки паспорти з собою, ми носили приписний листок. Він у мене настільки вже затяганий, той листочок, — розповідає бригадирка ізюмського КП Благоустрій Ірина Глєбова.

Зараз також дивляться

Комунальники обіцяють навіть квіти висадити, аби люди, які повертатимуться додому з евакуації, побачили, як понівечений обстрілами Ізюм знову починає жити.

Квіти, я думаю, ми посадимо, якщо гроші виділять. Ми засадимо площу квітами, — вірить Ірина.

Херсонська область після звільнення. Як зараз живуть деокуповані села, дивись у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!