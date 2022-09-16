Массовые захоронения на более чем 400 могил — шокирующие доказательства преступлений россиян в Изюме

После освобождения Изюма от оккупантов в этом городе обнаружили последствия жестоких преступлений армии России. В частности, массовые захоронения мирных жителей и камеры пыток, в которых удерживали украинских военных и гражданских.

Массовые захоронения в Изюме

На место массовых захоронений прибыл украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что весь мир должен увидеть доказательства уголовных преступлений, которые совершили военнослужащие Российской Федерации.

Так, Лубинец на видео показал место захоронения молодой семьи — отца, матери, их шестилетней дочки и родителей супругов.

У нас есть свидетельства местных жителей о том, что они все погибли в результате авиаудара, совершенного самолетами армии Российской Федерации.

Подобных случаев слишком много, отметил омбудсмен.

Кроме того, в Изюме обнаружены массовые захоронения военнослужащих ВСУ. У них были связаны руки, их убивали в упор, говорит Уполномоченный по правам человека.

На месте трагедии работают правоохранители, все преступления российских военных фиксируются.

— Мы призываем журналистов, чтобы вы еще раз напоминали миру, что совершает Россия на территории Украины.

Это геноцид украинской нации. Это убийства наших детей, наших женщин, наших мужчин и гражданского населения.

Полиция Харьковской области сообщает, что жертв среди мирного населения много. Сами оккупанты безжалостно относились к местным жителям: неделями запрещали выходить на улицу, пытали, унижали.

Реакция Зеленского на преступления россиян в Изюме

Президент подтвердил, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовые захоронения людей. Он убежден: весь мир должен знать, к чему приводит российская оккупация.

Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это ответить.

Мир должен привлечь РФ к реальной ответственности за войну и подобные жестокие действия, подчеркнул Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что под Изюмом только в одном из захоронений было обнаружено 450 могил.

Кто-то еще хочет “замораживания войны” вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом, — убежден он.

Видео с места массовых захоронений в Изюме

Главное фото: Getty Images

Преступления россиян обнаруживают почти в каждом освобожденном городе или селе Харьковской области. Так, в Шевченково обнаружили камеру пыток, которую оккупанты обустроили в подвале военкомата.

Чтобы оставаться в курсе последних новостей и читать эксклюзивные материалы, подписывайся на Telegram-канал Вікна-новини.